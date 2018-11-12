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Дни дарения: жители Сарапула могут принести в городской музей сохранившиеся антикварные предметы 20 века

17:08, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
17:08, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Сарапул\n#акция\n#музей\n#Удмуртия\n#антиквариат
Фото: vk.com/sarapulmuseum
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Акция продлится до 18 ноября.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула могут подарить музею истории и культуры среднего Прикамья антикварные предметы XIX – XX веков. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

В рамках акции «Дни дарения», которая стартовала 12 ноября, музейщики готовы принять предметы этнографического быта и национальной одежды народов Поволжья, антикварную мебель и осветительные приборы, городские костюмы, предметы повседневного быта ХIХ – первой половины ХХ веков и изделия мастеров декоративно-прикладного искусства.

Также городской музей примет фотографии, открытки с изображениями садов, парков, скверов и зданий Сарапула конца XIX – XX веков.

Акция продлится до 18 ноября.

17:08, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
99
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#акция\n#музей\n#Удмуртия\n#антиквариат

 

 

 


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