Дни дарения: жители Сарапула могут принести в городской музей сохранившиеся антикварные предметы 20 века

Акция продлится до 18 ноября.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула могут подарить музею истории и культуры среднего Прикамья антикварные предметы XIX – XX веков. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

В рамках акции «Дни дарения», которая стартовала 12 ноября, музейщики готовы принять предметы этнографического быта и национальной одежды народов Поволжья, антикварную мебель и осветительные приборы, городские костюмы, предметы повседневного быта ХIХ – первой половины ХХ веков и изделия мастеров декоративно-прикладного искусства.

Также городской музей примет фотографии, открытки с изображениями садов, парков, скверов и зданий Сарапула конца XIX – XX веков.

Акция продлится до 18 ноября.