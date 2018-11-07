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В Удмуртии проверят систему патриотического воспитания молодёжи

16:00, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
16:00, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#воспитание\n#Госсовет Удмуртии
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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С призывом проанализировать эту систему в регионах обратился полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов принял участие в 55-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов госвласти субъектов Приволжского федерального округа. Как сообщила пресс-служба полпреда президента России в ПФО, встреча состоялась в среду, 7 ноября.

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров напомнил, что сегодня и в перспективе ближайших шести лет стратегическая задача всех органов власти - реализация майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где обозначены 12 ключевых направлений развития страны. Комаров особо подчеркнул, что в каждом регионе должны быть разработаны положения об организации проектной деятельности и региональные программы, направленные на реализацию национальных и федеральных проектов.

Основной темой заседания Ассоциации стало патриотическое воспитание граждан. Комаров отметил необходимость серьёзного анализа региональных систем патриотического и нравственного воспитания молодёжи, оценки их эффективности, в том числе с точки зрения нормативно-правового обеспечения.

Напомним, Госсовет Удмуртии собрался до конца 2018 года разработать законопроект о патриотическом воспитании на территории республики. В региональном проекте большое внимание уделят вопросу информационной политики.

16:00, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
146
0
#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#воспитание\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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