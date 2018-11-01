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Народно-экспертное ток-шоу «Черное и белое» вернулось во все интернеты Удмуртии

15:05, 01 ноября, 2018
Марат Газизуллин
15:05, 01 ноября, 2018
Марат Газизуллин
952
0
#Ижевск\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#парковки\n#мнение\n#общественное мнение
952
0

Снова любой, даже случайный и несведущий эксперт, найденный съемочной группой информагентства «Сусанин» на улицах Ижевска, сможет высказать свое мнение.

Ижевск. Удмуртия. На экраны телефонов, планшетов, компьютеров и иных средств передачи информации с выходом во всемирную сеть возвращается проект «Черное и белое». Как и ранее, корреспондент информагентства «Сусанин» Марат Газизуллин задает важные для жителей Ижевска вопросы: о любви, о Родине, о детях, о футболе, о деньгах, о парковках и вывозе мусора.

Самые яркие мнения экспертов из народа о том, что нужно сделать для наступления эпохи всеобщего счастья, попали в выпуск программы «Черное и белое», посвященной проекту обустройства платных парковок в Ижевске. Обычные люди рассказали о своих опасениях, связанных с тем, что парковок будет не хватать в любом случае. Наиболее экономные автовладельцы в любом случае будут искать возможность поставить свой автомобиль бесплатно, например, во дворы и на газоны. Водители взвесили все «за» и «против» появления платы за парковку. Народные эксперты сформулировали свое отношение и к предполагаемой стоимости этой услуги.

Наши собеседники откровенно, ничего не скрывая, поделились своими измышлениями и инсинуациями, не опасаясь, что у них попросят подтвердить квалификацию путем предъявления диплома о профильном образовании. Все получили возможность высказать свое мнение без прикрас и пустословия, каждый был выслушан, а наиболее интересные ораторы представлены со своими выступлениями в программе «Черное и Белое».

 

ЧБ: Ижевчане высказались о платных парковках

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-11-01.

 

 

15:05, 01 ноября, 2018
Марат Газизуллин
952
0
#Ижевск\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#парковки\n#мнение\n#общественное мнение

 

 

 


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