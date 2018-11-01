Народно-экспертное ток-шоу «Черное и белое» вернулось во все интернеты Удмуртии

Снова любой, даже случайный и несведущий эксперт, найденный съемочной группой информагентства «Сусанин» на улицах Ижевска, сможет высказать свое мнение.

Ижевск. Удмуртия. На экраны телефонов, планшетов, компьютеров и иных средств передачи информации с выходом во всемирную сеть возвращается проект «Черное и белое». Как и ранее, корреспондент информагентства «Сусанин» Марат Газизуллин задает важные для жителей Ижевска вопросы: о любви, о Родине, о детях, о футболе, о деньгах, о парковках и вывозе мусора.

Самые яркие мнения экспертов из народа о том, что нужно сделать для наступления эпохи всеобщего счастья, попали в выпуск программы «Черное и белое», посвященной проекту обустройства платных парковок в Ижевске. Обычные люди рассказали о своих опасениях, связанных с тем, что парковок будет не хватать в любом случае. Наиболее экономные автовладельцы в любом случае будут искать возможность поставить свой автомобиль бесплатно, например, во дворы и на газоны. Водители взвесили все «за» и «против» появления платы за парковку. Народные эксперты сформулировали свое отношение и к предполагаемой стоимости этой услуги.

Наши собеседники откровенно, ничего не скрывая, поделились своими измышлениями и инсинуациями, не опасаясь, что у них попросят подтвердить квалификацию путем предъявления диплома о профильном образовании. Все получили возможность высказать свое мнение без прикрас и пустословия, каждый был выслушан, а наиболее интересные ораторы представлены со своими выступлениями в программе «Черное и Белое».