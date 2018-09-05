Расположенный в доме приют для животных портил жизнь ижевчанам

Управление Роспотребнадзора по республике добилось его закрытия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске управление Роспотребнадзора добилось закрытия вивария в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В августе 2015 года жители многоквартирного дома №13 по улице Тимирязева написали коллективное обращение в управление Роспотребнадзора по республике. Они пожаловались на условия проживания, а точнее на лай, шум, вой, запах из приюта для кошек и собак, который находился на цокольном этаже дома.

Специалисты провели обследование территории и выявили санитарно-эпидемиологические нарушения.

«Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для содержания вивария и питомников, пунктов передержки животных санитарная защитная зона составляет 100 м. от жилых домов. Обязательным условием содержания животных в жилом доме является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития. Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и не нарушающих комфорт, проживающих в жилом помещении», - говорится в сообщении.

Владелица приюта была привлечена к административной ответственности и оштрафован на 500 рублей. Но это ничему не научило индивидуального предпринимателя, и управление Роспотребнадзора по Удмуртии обратилось в суд с требование закрыть виварий.

В августе 2018 года Ленинский районный суда Ижевска удовлетворил требования управления в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.