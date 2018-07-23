Антитеррористические учения провели в аэропорту Ижевска

В них приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и других подразделений.

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска 20 июля оперативный штаб провел антитеррористическое учение. Основной целью учения являлось совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта и отработка действий функциональных групп при организации и проведении контртеррористической операции, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртской Республике.

В ходе тренировки отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников на воздушном судне, и локализации его последствий.

В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: УФСБ России по Удмуртской Республике, МВД по Удмуртской Республике, СУ СК России по Удмуртской Республике, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ЦССИ ФСО России в Удмуртской Республике, УФСВНГ России по Удмуртской Республике, Правительства Удмуртской Республики, Военного комиссариата, транспортной Прокуратуры, администрации МО «Завьяловский район», руководства АО «Ижавиа» и «Ижевского центра организации воздушного движения».

Проведенное учение позволило выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.