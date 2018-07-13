6 жителей Удмуртии вошли в состав групп Общественного совета Приволжья по развитию гражданского общества

Каждая группа состоит из членов экспертной и молодежной палаты.

Ижевск. Удмуртия. 6 представителей Удмуртии вошли в состав рабочих групп Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества. Каждая из пяти групп формируется из числа членов «Палаты экспертов» и «Молодежной палаты».

- Группа по развитию НКО и общественному контролю. В молодежную часть списка попала руководитель образовательных программ движения «Креативный капитал», программный директор программы подготовки проектов «Фаст. Революция» Евгения Ладыжец;

- Группа по социальным вопросам (образование, здравоохранение) и демографической политике. От экспертной палаты Удмуртию представляет ректор «Института развития образования» Владимир Байметов, от молодежной – учитель игринской школы №1 Анна Самоделкина;

- группа по экономическому развитию и поддержке предпринимательства не представлена Удмуртией;

- группа по развитию инфраструктуры молодежного досуга, воркаут-движения - руководитель арт-центра ГРИФОН, координатор проектной команды ГРИФОНteam, программный директор Фестиваля современной культуры «Открытый город» Азалина Закирова (молодежная палата);

- группа по вопросам информационных технологий и медиасферы: главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов (экспертная палата), руководитель детского технопарка «Кванториум», социолог Дмитрий Шевкунов (молодежная палата).

Всего в состав рабочих групп вошли 63 представителя всех регионов Приволжья.