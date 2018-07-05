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ДТП в Сарапуле, плагиат на «Евровидении-2018» и новая категория жилья: что произошло минувшей ночью

08:00, 05 июля, 2018
Анна Торхова
08:00, 05 июля, 2018
Анна Торхова
1514
0
#ДТП\n#Ижевск\n#жилье\n#Евровидение\n#конкурс\n#авария\n#Удмуртия\n#социальные сети\n#ответственность\n#комфорт
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро четверга, 5 июля, встречает читателей «Сусанина» свежей порцией новостей.    

ДТП:

4 июля в Сарапуле на дороге столкнулись два  легковых автомобиля и автобус. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

По словам пользователей соцсети Вконтакте в группе ИГГС, пострадавших увезли на скорой.

 

Городская среда:

В Ижевск на реализацию программы «Комфортная городска среда» в 2018 году направят 190,6 млн рублей. Из них: 137 млн – средства из федерального бюджета, 32,1 млн рублей - из регионального, 8,8 млн - из муниципального, 12,7 млн - средства жителей, сообщает пресс-служба города.

Отметим, чтобы включить придомовую территорию в проект, необходимо подать заявку в соответствующую администрацию района.

Плагиат на Евровидении:

Израиль могут лишить права проводить «Евровидение-2019». Как сообщает «Пятый канал», победительницу Евровидения нынешнего года израильтянку Нетту Барзилай заподозрили в плагиате.

По мнению музыкальной корпорации Universal Music Group, песня «Toy», которую исполняла Нетту, очень похожа на хит группы The White Stripes - Seven Nation Army.

Если будет доказано, что композиция является плагиатом, то Барзилай лишат титула победительницы «Евровидения-2018», а у Израиля отзовут право проведения конкурса.

Прописка:

В России может появиться новая категория жилья - «жилые апартаменты» в многофункциональных домах. Как пишут «Известия», при этом помещения в таких зданиях разрешат использовать для торговли, деловой деятельности и другой, не представляющей опасность для жизни и здоровья.

Госдума рассмотрит инициативу 5 июля.

Ранее Минстрой уже занимался поправками, которые разрешали бы регистрацию в апартаментах.

Ответственность за репост:

В Минкомсвязи России поддержали инициативу об отмене уголовной ответственности за репосты. Об этом сообщают «РИА Новости».

Целью декриминализации является установление справедливой ответственности за действия, которые не несут значительной общественной опасности и потому не могут считаться уголовными.

Руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит такой проект.

08:00, 05 июля, 2018
Анна Торхова
1514
0
#ДТП\n#Ижевск\n#жилье\n#Евровидение\n#конкурс\n#авария\n#Удмуртия\n#социальные сети\n#ответственность\n#комфорт

 

 

 


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