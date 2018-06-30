«Отцовский патруль» создадут в Удмуртии

Республика поддержала всероссийскую акцию.

Ижевск. Удмуртия. «Отцовский патруль» создадут в Удмуртской Республике. Об этом написала на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный при Главе Удмуртии по правам ребёнка Ольга Авдеева.

Она также сообщила, что в муниципальных образованиях региона данное направление будут курировать общественные помощники уполномоченного. Войти в состав «отцовского патруля» предложено активистам родительской общественности образовательных организаций, представителям силовых структур и общественных организаций.

Участники акции помогут обеспечивать безопасность детей во время летних каникул.