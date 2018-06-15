Суд над вымогателями, красивая игра и пошлины для Китая: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о событиях, произошедших в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день мы по традиции делаем подборку новостей, которые вы могли пропустить.

Суд над вымогателями:

В Удмуртии раскрыли банду вымогателей и грабителей. Всего от рук злодеев пострадали почти три десятка человек. Накануне состоялся суд над 20-летним участником ОПГ.

«Органами следствия установлено, что с начала октября 2016 года по 25 апреля 2017 года обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы под руководством жителя республики, отбывающего наказание в местах лишения свободы, совершил ряд особо тяжких преступлений имущественного характера на территории Балезинского и Глазовского районов», - говорится в сообщении.

В ходе расследования с молодым человеком заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Он дал признательные показания по каждому из преступлений, что позволило органам следствия привлечь к ответственности за совершение особо тяжких преступлений 8 членов преступной группы.

В итоге судом был назначен приговор в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года.

Красивая игра:

Президент ФИФА Джанни Инфантино по достоинству оценил первую игру чемпионата мира по футболу в России. По его словам, она прошла успешно, игроки российской сборной показали, что полны энергии и достойны кубка мира.

«Это была красивая игра, великолепное мероприятие на фантастическом стадионе. Поздравления российской команде. Они показали, что наполнены духом игры кубка мира», - цитирует Инфантино «Интерфакс».

По оценке руководителя футбольной ассоциации, «запуск чемпионата прошел очень успешно».

Отвечая на вопрос, о чем они говорили с президентом России Владимиром Путиным, Инфантино сказал: «Он сказал мне много всего интересного, но не могу вам рассказать подробности».

Россия в четверг в первом матче ЧМ-2018 выиграла у команды Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0.

Пошлины на 50 млрд:

Американский президент Дональд Трамп одобрил пошлины на импорт продукции из Китая на сумму $50 млрд. Об этом пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journa, который в свою очередь ссылается на источники, знакомые с ситуацией.

Как подчёркивает издание, решение было принято по итогам встречи с сотрудниками Белого дома, Министерств торговли и финансов, офиса торгового представителя США и работников сферы национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что американские власти могут ввести пошлины на китайский импорт с 22 июня.