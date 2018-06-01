Трудотерапия в Удмуртии, летние холода в России и падение популярности Фейсбука: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Холодное летнее утро пятницы, 1 июня, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

Право на труд:

В исправительной колонии №8 Удмуртской Республики состоялась «Ярмарка вакансий». Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии, мероприятие посетили осуждённые, проходящие адаптацию по программе «Школа подготовки осужденных к освобождению».

В рамках «ярмарки» была проведена встреча с представителями группы предприятий «Регион», которые рассказали о своих вакансиях, уровне зарплаты и условиях труда. Инспектор центра занятости населения Завьяловского района ознакомил осуждённых с состоянием на рынке труда в республике и наиболее востребованных вакансиях.

В колонии-поселении №10 одного осуждённого для самостоятельного поиска работы вывели в сопровождении сотрудников в центр занятости населения района Ижевска, где он получил консультацию специалиста. Осужденный написал заявление на оказание ему помощи в поиске работы по специальности «каменщик». Информацию о нём внесли в базу данных граждан, ищущих работу, которой смогут воспользоваться работодатели.

Сотрудники УФСИН отметили, что трудоустройству всегда отводилась большая роль в успешной адаптации граждан, освобождённых из мест лишения свободы.

Холод и дождь:

Режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за аномальной погоды. Как сообщает газета «Взгляд», врио губернатора Андрей Травников объявил об этом утром в пятницу, 1 июня.

Глава региона поручил министерству сельского хозяйства подготовить необходимые документы и создать межведомственный штаб по работе в сложившихся условиях, а также оценке последствий нынешних погодных условий.

Как сообщил врио руководителя Минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко, аномально холодная и дождливая погода в мае поставила под угрозу выполнение планов весенних полевых работ. Почва в области переувлажнена, а температура в большинстве районов ниже многолетних среднеклиматических норм в мае на 5-6 градусов.

Врио министра отметил, что ежедневный яровой сев сейчас проходит ежедневно на уровне 31% от плана - засевается 37 тыс. гектаров при норме в 97 тыс. гектаров. Наиболее сложная обстановка в Ордынском районе, где выпало четыре нормы осадков, отметил региональный министр.

Андрей Травников отметил, что введение режима чрезвычайной ситуации позволит принимать дополнительные решения по государственной поддержке, вести переговоры с банками, заключать договоренности о пролонгации кредитов без штрафов.

Популярность в Америке:

Facebook выбыл из тройки самых популярных сайтов в США. Как сообщает LIFE, при этом в мире социальная сеть Марка Цукерберга по-прежнему находится в тройке лидеров по посещаемости.

Согласно данным рейтинга компании Alexa, теперь третье место в ТОПе в США заняла развлекательная платформа Reddit. «Фейсбук» стал четвёртым, а первую пятёрку замкнул Amazon. Согласно данным исследования американского сегмента Сети, лидерство среди пользователей интернета в США удерживают Google и YouTube. Согласно статистике, на каждом из этих сайтов пользователи проводят в среднем по семь и восемь минут соответственно.

Отмечается, что получившийся рейтинг основывается на анализе ежемесячного трафика с учётом количества просмотренных страниц и средней посещаемости за день.