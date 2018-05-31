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Вячеслава Правдзинского назначат советником главы Удмуртии

13:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
13:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#благоустройство\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн
Фото: vk.com/prawdzinski
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Об этом руководитель региона Александр Бречалов сообщил 30 мая на встрече с журналистами.

Ижевск. Удмуртия. Вячеслава Правдзинского назначат советником главы Удмуртии. Об этом руководитель региона сообщил 30 мая на встрече с журналистами.

«Он станет моим советником, который будет отвечать за развитие городской среды. Мы в тренде федеральном, поскольку этому обращается особое внимание, и мы с ним будем представлять тему промдизайна. Это новый тренд. О нем говорят много, но центров нет, я надеюсь, что мы им станем», - сказал Александр Бречалов.

Отметим, что В 2017 году Правдзинского назначили заместителем гендиректора Летнего сада.

13:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
368
0
#благоустройство\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн

 

 

 


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