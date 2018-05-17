Директор по развитию ижевского интернет-провайдера Александр Ермолаев позволил ведущему «Кофемолки» остричь себе бороду

Заодно собеседники выяснили, когда «крестный папа ижевского интернета» в последний раз надевал галстук.



Ижевск. Удмуртия. Директор по развитию ижевской коммуникационной компании «Марк» Александр Ермолаев позволил ведущему «Кофемолки» Энвилю Касимову остричь себе бороду.

Собеседники выяснили, что в детстве будущий пионер удмуртского интернета забирался на телевышку и играл в котловане строящегося театра оперы и балета. Да и галстук он надевал в последний раз очень давно.

Сейчас любитель гаджетов и фотографии Ермолаев увлечен строительством своего «умного» дома и продолжает развивать компанию, вопреки приходу в Ижевск сильных конкурентов.

Кофемолка - выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-17.

Кофе пьешь?

Конечно. У меня своя кофе машина. Она настроена на какой-то объем. Обычно с утра выпиваю одну чашку.

Когда ты носил галстук в последний раз?

В институте. После этого я не припомню себя ни в костюме, ни в галстуке.

В какие игры играл в детстве?

В разные. Свое детство я провел на Лихвинцева, 46. Это дом около центральной площади, поэтому игры, связанные с приключениями и путешествиями, с бомбочками, раскопками. Они у нас были ежедневно. У меня мама очень переживала, когда искала меня по дворам, потому что мы опять куда-то там залезли на телевышку. Или музыкальный театр строили – там были глубокие траншеи, убиться можно было легко. У нас были тайники на чердаках.

Сейчас играешь в игры?

Только в казуальные игры, когда заполняю пустое время в ожидании чего-то. И то редко. Фактически нет.

А любимые компьютерные игры есть?

У меня вся жизнь игра, и все больше мне подкидывает ролевых игр с детьми. Мне этого более чем хватает.

А дети в какие игры играют?

В разные. У старшего сына в его никнейме содержится часть названия игры Lost World. Он в нее долго играл. Средний сын живет в Москве. Тоже раньше играл в игрушки. Но сейчас учится и работает. Младший сын играет и на плейстейшене, в гонки любит играть. Я тоже гонки любил в свое время. Помню случай, как в Амстердаме я выигрывал 2 или 3 футболки с Формулой-1.

Старшие дети пошли по стопам?

Да, можно так сказать. Старший сын тоже работает в интернет-провайдере в Москве.

27 лет в одной компании. Не скучно?

Нет. Компания меняется. Я пробовал заниматься другими вещами. Есть два варианта. Менять место работы или меняться самому.

У «Марк-ИТТ» несколько офисов было. Я помню Кошкин рассказывал мне, что скоро каждый человек сможет сам отправлять сообщение. И пришло же…

На тот момент мы понимали, как оно будет развиваться. Но не могли себе представить как. И допустили ряд ошибок. Те проигрыши сделали нас настолько умнее. Благодаря им мы сделали правильный шаг. Мы остаемся небольшой независимой компанией. Независимость эта стоила нам относительно дорого. В относительно большие игры играть сложнее – зависимость больше.

Я сожалею, что «Марк» не сделал проект аналогичный «Плейбою». Вы же хотели подобное.

Многие идеи у нас не взлетали из-за нехватки людей. Идей у нас всегда много, а исполнителей мало. Если мы берем людей, то рассчитываем, что они долго будут работать.

Много ли людей полегло от твоей руки в компании?

Боюсь, что много. Сам давно никого не увольняю. Я занимаюсь развитием компании. Последние лет 15 не нанимаю, не увольняю людей. Я могу их рекомендовать.

Легко ли с тобой работать?

Со мной сложно. Хотя с некоторыми людьми работаем долго и успешно.

В ландшафте Ижевска марковские форумы занимают большое место. Марковский форум сейчас жив или мертв?

Все-таки жив. Там есть команда. К сожалению, очень маленькая. Вера в будущее есть, на будущее загадывать не хочется. Но однозначно, сегодняшний день там есть.

Ты живешь в соцсетях. Тролли – это хорошо или плохо?

Конечно, хорошо. Это нормальное явление, часть культуры. Провокаторы были всегда. Все ошибки и глупости делают серьезные люди. Тот, кто может пошутить – это норм история. В некоторых случаях я таких баню. Есть такой функционал в соцсетях. Как правило, я игнорирую. Меня это не напрягает.

Вокруг тебя очень много умного. Построил «умный» дом?

Я его видимо никогда не дострою. Это такой вечный проект. Я к нему все время что-то добавляю. Я его и делал как хобби. Я и сейчас занимаюсь. Программирую очередной датчик. Думаю, как сделать интеллектуальную ванную.

Мне кажется, что все «айтишники» – снобы.

Я сноб - это точно. Но я с этим борюсь. Часто люди говорят на разных языках. Очень часто айтишники говорят: я тебе не буду объяснять. Ты все равно не поймешь. У меня было то же самое. Но я как-то из нее вырос. Осознал, что надо говорить по-другому.

Что бы ты переделал на этой планете?

Чтобы человечество не боялось расти быстрее. У нас происходит ускорение роста. И та часть людей, которая этого боится, она растет у меня на глазах. Я бы ничего в этом мире не изменил, меня все устраивает. И в человеке бы тоже ничего не изменил. Это часть природы. В каждом конкретном случае, возможно. Я бы наверно добавил всем смелости реализовывать то, что они придумали. Как что-то можно выкинуть из человека? Выкинешь ты спицу из колеса, станет оно кривым.

Любимое место в Ижевске?

Это эспланада, лыжи Кулаковой. Их я всегда снимаю с «вертолетика». Ну и старая набережная. Там был дом моей бабушки, Рыбацкий переулок – его уже давно нет на карте. Там находится сейчас парковка около пруда. Там была улица, большой деревянный дом двухэтажный. Мой прадед переехал сюда из Кировской области, когда начался голод в 20-е годы. Там жила наша семья. Сейчас там все по-другому, не как в моем детстве, когда я ползал по баржам. Места, которые помнятся и любятся. Жаль, что набережную не доделали.

Сколько лет твоей бороде?

Меня мало кто видел без бороды. После армии, как я начал ходить в походы, я ношу бороду.

Спасибо, очень хорошая была беседа.

Кофемолка – выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

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