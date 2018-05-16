Городские скульптуры создадут на глазах у жителей Ижевска

Фестиваль пройдёт в течении пяти дней.
Ижевск. Удмуртия. Фестиваль городской скульптуры откроется в Ижевске во вторник, 5 июня. Об этом сообщает отдел продвижения книги и чтения библиотеки имени Некрасова.
Открытие состоится в 11:00 на территории «Творческой мастерской» (улица Краева, 48). В течении пяти дней скульпторы на глазах у зрителей будут создавать объекты городской среды, используя различные материалы и техники.
Участниками фестиваля заявлены: Анфим Ханыков, Роман Постников, Максим Сурнин, Tony & Co, Денис Никонов, Александр Гермесов, Александр Чувашов, Old Wood, Творческая мастерская.
Также в мастерской будут проходить различные мастер-классы по работе с кожей, деревом, глиной, бумагой и лекции по современному искусству.
Программа фестиваля
Выступления музыкальных коллективов:
7 июня 19:00 - MEZOZOY (Нижний Новгород).
8 июня 19:00 - «Трали-Вали», СНЫ АФРИКАНЦА, II Rimа.
9 июня 13:00 - Village Izhguard Experiments (джаз), Араиль, Закон РОМА (Воткинск), ЮЛЬЧА, Ю (Воткинск), Сезон дождей, Джара, NАГАЯ, HALF MOON GLASS (Пермь)
Фестиваль городской скульптуры продлится до 10 июня. Вход свободный.
Творческая мастерская на сайте ВКонтакте.