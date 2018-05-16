Городские скульптуры создадут на глазах у жителей Ижевска

Фестиваль пройдёт в течении пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль городской скульптуры откроется в Ижевске во вторник, 5 июня. Об этом сообщает отдел продвижения книги и чтения библиотеки имени Некрасова.

Открытие состоится в 11:00 на территории «Творческой мастерской» (улица Краева, 48). В течении пяти дней скульпторы на глазах у зрителей будут создавать объекты городской среды, используя различные материалы и техники.

Участниками фестиваля заявлены: Анфим Ханыков, Роман Постников, Максим Сурнин, Tony & Co, Денис Никонов, Александр Гермесов, Александр Чувашов, Old Wood, Творческая мастерская.

Также в мастерской будут проходить различные мастер-классы по работе с кожей, деревом, глиной, бумагой и лекции по современному искусству.

Программа фестиваля

Выступления музыкальных коллективов:

7 июня 19:00 - MEZOZOY (Нижний Новгород).

8 июня 19:00 - «Трали-Вали», СНЫ АФРИКАНЦА, II Rimа.

9 июня 13:00 - Village Izhguard Experiments (джаз), Араиль, Закон РОМА (Воткинск), ЮЛЬЧА, Ю (Воткинск), Сезон дождей, Джара, NАГАЯ, HALF MOON GLASS (Пермь)

Фестиваль городской скульптуры продлится до 10 июня. Вход свободный.

Творческая мастерская на сайте ВКонтакте.