play
pause
  • $ 62.52 ↓
  • € 74.18 ↓

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

16:00, 11 мая, 2018
Анна Торхова
16:00, 11 мая, 2018
Анна Торхова
754
0
#Правительство\n#Ижевск\n#льготы\n#ипотека\n#Удмуртия\n#льготное жильё
Фото: arzik2
754
0

В перечень вошли бюджетники, ветераны боевых действий, многодетные и молодые семьи, а также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Ижевск. Удмуртия. В правительстве Удмуртии утвердили категории лиц, которые имеют право на получение льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

В перечень вошли работники бюджетной сферы, ветераны боевых действий, многодетные и молодые семьи, а также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. По словам министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба, отдельно в список включили жителей, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий, а также утративших жилье в результате чрезвычайной ситуации. Последняя, дополнительная категория прописана специально для поддержки жителей подъезда №5 дома на Удмуртской, 261.

Напомним, в конце прошлого года «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» подписала соглашение с «Агентством ипотечного жилищного кредитования» о реализации с 2018 года пилотного проекта льготного ипотечного кредитования. Его целью является снижение процентной ставки по ипотечным займам на приобретение и строительство жилья на первичном рынке. Минимальная ипотечная ставка для заёмщиков может составлять от 5,75% годовых.

16:00, 11 мая, 2018
Анна Торхова
754
0
#Правительство\n#Ижевск\n#льготы\n#ипотека\n#Удмуртия\n#льготное жильё

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15070

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11004
15:40, 08 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9116
11:08, 07 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

7050
13:30, 10 мая, 2018

В Воткинской городской больнице на 90 суток приостановили работу операционных

3859
14:10, 05 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
10652

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

3192
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

3095
14:45, 05 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

2893
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2248
18:41, 07 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2741

Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

2193
14:56, 04 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

2162
18:15, 09 мая, 2018

Военно-морские силы США начали восстанавливать Второй флот

2068
18:15, 05 мая, 2018

Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

1980
16:55, 06 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Кухня великой победы

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино