В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

В перечень вошли бюджетники, ветераны боевых действий, многодетные и молодые семьи, а также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Ижевск. Удмуртия. В правительстве Удмуртии утвердили категории лиц, которые имеют право на получение льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

В перечень вошли работники бюджетной сферы, ветераны боевых действий, многодетные и молодые семьи, а также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. По словам министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба, отдельно в список включили жителей, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий, а также утративших жилье в результате чрезвычайной ситуации. Последняя, дополнительная категория прописана специально для поддержки жителей подъезда №5 дома на Удмуртской, 261.

Напомним, в конце прошлого года «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» подписала соглашение с «Агентством ипотечного жилищного кредитования» о реализации с 2018 года пилотного проекта льготного ипотечного кредитования. Его целью является снижение процентной ставки по ипотечным займам на приобретение и строительство жилья на первичном рынке. Минимальная ипотечная ставка для заёмщиков может составлять от 5,75% годовых.