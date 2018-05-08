День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

Празднование начнется с возложения цветов в сквере Победы.
Ижевск. Удмуртия. Традиционный военный парад, акция «Бессмертный полк», полевая кухня и салют ожидают жителей Ижевска в среду, 9 мая. Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется с возложения цветов.
В ночь на 9 мая и первую половину дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Днем усилится ветер, а температура воздуха не поднимется выше +8, +13 градусов Цельсия.
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1
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Возложение цветов, венков и гирлянд к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной воны 1941 – 1945 годов
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09:00 – 10:00
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Сквер Победы
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2
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Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики
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10:00 – 10:30
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Улица Пушкинская
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3
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«Бессмертный полк»
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10:30 – 11:00
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Улица Пушкинская
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4
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«На привале Победы»
Праздничная программа с участием творческих коллективов Ижевска и Удмуртской Республики
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11:00 – 15:00
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Площадка у Госсовета Удмуртии, ротонда за домом правительства, сквер Победы, парковка у дома правительства
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5
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«Возрожденная страна – возрожденные ремесла»
Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел
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11:00 – 15:00
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Улица Наговицына
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6
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«Эстафета мира»
Традиционная 69-я легкоатлетическая эстафета
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12:30 – 15:30
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Центральная площадь
Маршрут движения:
ул. Пушкинская – ул. Красногеройская – ул. Коммунаров –
ул. Лихвинцева –
ул. Пушкинская
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7
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«Спасибо деду за Победу!»
Интерактивно – развлекательная программа
Акция «73 рекорда»
- силовой экстрим
- военно-патриотическая игра «Марш-бросок»
- выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны
- полевая кухня
- пневматический тир
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12:00 – 20:00
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Набережная Ижевского водохранилища
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8
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«Песни нашей Победы!»
Подведение итогов ежегодного музыкального конкурса
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19:30 – 22:00
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Площадка у монумента «Навеки с Россией»
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9
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«Концерт Мира»
Праздничная концертная программа с участием детских творческих коллективов Ижевска
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17:00 – 19:00
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Площадка у монумента «Навеки с Россией»
Центральная площадь
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10
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Трансляция акции «Бессмертный полк» и Парада на Красной площади
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10:30 – 12:00
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Центральная площадь, центральная сцена
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11
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Трансляция фрагментов фильмов о Великой Отечественной войне
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12:00 – 15:00
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Центральная площадь, центральная сцена
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12
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Церемония награждения победителей «Эстафеты мира»
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15:00 – 16:00
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Центральная площадь, центральная сцена
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13
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Концертные программы с участием детских коллективов «Победа остается молодой!»
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15:00 – 20:00
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Центральная площадь, центральная сцена
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14
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Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто!»
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20:00 – 22:00
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Центральная площадь, центральная сцена
В 19:55 на всех площадках объявят минуту молчания.
В 22:00 начнется традиционный праздничный салют.
Индустриальный район
Праздничные гуляния в парке Космонавтов – 12:00-16:00
Октябрьский район
«Никто не забыт, ничто не забыто». Концерт, полевая кухня, мастер – классы, конкурсно - игровая программа – 12:00-15:00 в ижевском Зоопарке Удмуртии
Праздничная концертная программа – 13:00-15:00 в парке имени Кирова
Устиновский район
Праздничные районные мероприятия – 11:00-14:00 на территории школ №93 и №77.
Также 9 мая с 08:30 до 22:30 в городе ограничат движение транспорта:
-по улице Коммунаров (на участке от улицы Советской до переулка Широкий);
-по улице Красногеройской (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);
-по улице Бородина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);
-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройской);
-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);
-по улице Лихвинцева (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкинской);
-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);
-по переулку Широкий (на участке от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса);
-по улице Милиционная (на участке от переулка Широкий до улицы Бородина).
С 21:00 до 23:00 перекроют улицу Максима Горького на участке от улицы Бородина до переулка Широкий.