play
pause
  • $ 62.71 ↓
  • € 74.81 ↓

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
Анна Торхова
08:30, 08 мая, 2018
Анна Торхова
2511
0
#ветераны\n#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#весна\n#праздники
Фото: ИА «Сусанин»
2511
0

Празднование начнется с возложения цветов в сквере Победы.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный военный парад, акция «Бессмертный полк», полевая кухня и салют ожидают жителей Ижевска в среду, 9 мая. Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется с возложения цветов.

В ночь на 9 мая и первую половину дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Днем усилится ветер, а температура воздуха не поднимется выше +8, +13 градусов Цельсия.


1

Возложение цветов, венков и гирлянд к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной воны 1941 – 1945 годов

09:00 – 10:00

Сквер Победы

2

Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики

 

10:00 – 10:30

Улица Пушкинская

3

«Бессмертный полк»

10:30 – 11:00

Улица Пушкинская

4

«На привале Победы»

Праздничная программа с участием творческих коллективов Ижевска и Удмуртской Республики

11:00 – 15:00

Площадка у Госсовета Удмуртии, ротонда за домом правительства, сквер Победы, парковка у дома правительства

5

«Возрожденная страна – возрожденные ремесла»

Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел

11:00 – 15:00

Улица Наговицына

6

«Эстафета мира»

Традиционная 69-я легкоатлетическая эстафета

12:30 – 15:30

Центральная площадь

Маршрут движения:

ул. Пушкинская –  ул. Красногеройская – ул. Коммунаров –

ул. Лихвинцева –

ул. Пушкинская

7

«Спасибо деду за Победу!»

Интерактивно – развлекательная программа

Акция «73 рекорда»

- силовой экстрим

- военно-патриотическая игра «Марш-бросок»

- выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны

- полевая кухня

- пневматический тир

12:00 – 20:00

Набережная Ижевского водохранилища

8

«Песни нашей Победы!» 

Подведение итогов ежегодного музыкального конкурса

19:30 – 22:00

Площадка у монумента «Навеки с Россией»

9

«Концерт Мира»

Праздничная концертная программа с участием детских творческих коллективов Ижевска

17:00 – 19:00

Площадка у монумента «Навеки с Россией»

Центральная площадь

10

Трансляция акции «Бессмертный полк» и Парада на Красной площади

10:30 – 12:00

Центральная площадь, центральная сцена

11

Трансляция фрагментов фильмов о Великой Отечественной войне

12:00 – 15:00

Центральная площадь, центральная сцена

12

Церемония награждения победителей «Эстафеты мира»

 

15:00 – 16:00

Центральная площадь, центральная сцена

13

Концертные программы с участием детских коллективов «Победа остается молодой!»

15:00 – 20:00

Центральная площадь, центральная сцена

14

Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто!»

20:00 – 22:00

Центральная площадь, центральная сцена 

В 19:55 на всех площадках объявят минуту молчания.

В 22:00 начнется традиционный праздничный салют. 

Индустриальный район

Праздничные гуляния в парке Космонавтов – 12:00-16:00

Октябрьский район

«Никто не забыт, ничто не забыто». Концерт, полевая кухня, мастер – классы, конкурсно - игровая программа – 12:00-15:00 в ижевском Зоопарке Удмуртии

Праздничная концертная программа – 13:00-15:00 в парке имени Кирова

Устиновский район

Праздничные районные мероприятия – 11:00-14:00 на территории школ №93 и №77.

 

Также 9 мая с 08:30 до 22:30 в городе ограничат движение транспорта:

 -по улице Коммунаров (на участке от улицы Советской до переулка Широкий);

-по улице Красногеройской (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);

-по улице Бородина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);

-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройской);

-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);

-по улице Лихвинцева (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкинской);

-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);

-по переулку Широкий (на участке от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса);

-по улице Милиционная (на участке от переулка Широкий до улицы Бородина).

С 21:00 до 23:00 перекроют улицу Максима Горького на участке от улицы Бородина до переулка Широкий.

08:30, 08 мая, 2018
Анна Торхова
2511
0
#ветераны\n#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#весна\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

17:57, 02 мая, 2018
15763

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

7778
11:08, 07 мая, 2018

Непростое решение: глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку

7599
09:35, 03 мая, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

6998
08:55, 03 мая, 2018

Ижевск «юрского периода»: чем запомнился экс-глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин

6297
15:50, 03 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
7239

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

2897
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

2878
14:45, 05 мая, 2018

Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

2863
20:10, 01 мая, 2018

Две двухлетние девочки выпали из окна девятого этажа в Кирове

2423
13:55, 02 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2626

В Китае работодатели будут контролировать эмоции своих сотрудников

2137
18:20, 01 мая, 2018

В Сан-Паулу рухнула горящая многоэтажка

2047
16:00, 01 мая, 2018

В США пеликаны едва не сорвали студентам выпускной

2026
12:45, 01 мая, 2018

Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

2018
14:56, 04 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: обрушение лоджии в Кизнере и глазовский «Прогресс» без плей-офф

07 мая, 2018

Репетиция парада Победы в Ижевске

07 мая, 2018

Удмуртия в минуту: вопрос об отставке Юрия Тюрина и гидравлические испытания

04 мая, 2018