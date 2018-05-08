День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

Празднование начнется с возложения цветов в сквере Победы.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный военный парад, акция «Бессмертный полк», полевая кухня и салют ожидают жителей Ижевска в среду, 9 мая. Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется с возложения цветов.

В ночь на 9 мая и первую половину дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Днем усилится ветер, а температура воздуха не поднимется выше +8, +13 градусов Цельсия.





1 Возложение цветов, венков и гирлянд к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной воны 1941 – 1945 годов 09:00 – 10:00 Сквер Победы 2 Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики 10:00 – 10:30 Улица Пушкинская 3 «Бессмертный полк» 10:30 – 11:00 Улица Пушкинская 4 «На привале Победы» Праздничная программа с участием творческих коллективов Ижевска и Удмуртской Республики 11:00 – 15:00 Площадка у Госсовета Удмуртии, ротонда за домом правительства, сквер Победы, парковка у дома правительства 5 «Возрожденная страна – возрожденные ремесла» Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел 11:00 – 15:00 Улица Наговицына 6 «Эстафета мира» Традиционная 69-я легкоатлетическая эстафета 12:30 – 15:30 Центральная площадь Маршрут движения: ул. Пушкинская – ул. Красногеройская – ул. Коммунаров – ул. Лихвинцева – ул. Пушкинская 7 «Спасибо деду за Победу!» Интерактивно – развлекательная программа Акция «73 рекорда» - силовой экстрим - военно-патриотическая игра «Марш-бросок» - выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны - полевая кухня - пневматический тир 12:00 – 20:00 Набережная Ижевского водохранилища 8 «Песни нашей Победы!» Подведение итогов ежегодного музыкального конкурса 19:30 – 22:00 Площадка у монумента «Навеки с Россией» 9 «Концерт Мира» Праздничная концертная программа с участием детских творческих коллективов Ижевска 17:00 – 19:00 Площадка у монумента «Навеки с Россией»

Центральная площадь

10 Трансляция акции «Бессмертный полк» и Парада на Красной площади 10:30 – 12:00 Центральная площадь, центральная сцена 11 Трансляция фрагментов фильмов о Великой Отечественной войне 12:00 – 15:00 Центральная площадь, центральная сцена 12 Церемония награждения победителей «Эстафеты мира» 15:00 – 16:00 Центральная площадь, центральная сцена 13 Концертные программы с участием детских коллективов «Победа остается молодой!» 15:00 – 20:00 Центральная площадь, центральная сцена 14 Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто!» 20:00 – 22:00 Центральная площадь, центральная сцена

В 19:55 на всех площадках объявят минуту молчания.

В 22:00 начнется традиционный праздничный салют.

Индустриальный район

Праздничные гуляния в парке Космонавтов – 12:00-16:00

Октябрьский район

«Никто не забыт, ничто не забыто». Концерт, полевая кухня, мастер – классы, конкурсно - игровая программа – 12:00-15:00 в ижевском Зоопарке Удмуртии

Праздничная концертная программа – 13:00-15:00 в парке имени Кирова

Устиновский район

Праздничные районные мероприятия – 11:00-14:00 на территории школ №93 и №77.

Также 9 мая с 08:30 до 22:30 в городе ограничат движение транспорта:

-по улице Коммунаров (на участке от улицы Советской до переулка Широкий);

-по улице Красногеройской (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);

-по улице Бородина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);

-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройской);

-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);

-по улице Лихвинцева (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкинской);

-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);

-по переулку Широкий (на участке от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса);

-по улице Милиционная (на участке от переулка Широкий до улицы Бородина).

С 21:00 до 23:00 перекроют улицу Максима Горького на участке от улицы Бородина до переулка Широкий.