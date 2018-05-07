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Акция «Бессмертный полк» пройдёт в Удмуртии 9 мая

08:30, 07 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
08:30, 07 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
793
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#Ижевск\n#акция\n#День Победы\n#Удмуртия\n#Бессмертный полк
793
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Формирование колонны в Ижевске начнётся между II городской больницей и Доской почёта Удмуртской Республики.

Ижевск. Удмуртия. Ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдёт в Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в Ижевске формирование колонны «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая с 9:45 между Второй городской больницей и Доской почёта Удмуртской Республики и далее по улице Свободы.

Принять участие в акции может любой желающий, но предпочтительно прийти на шествие «Бессмертного полка» с портретом-штендером своего родственника - солдата или труженика тыла, участника Великой Отечественной войны.

Если не осталось изображения героического предка, но есть все его данные, можно изготовить штендер без фотографии, с именем и званием героя, указать годы жизни. Изготовить штендер можно в любом печатном салоне, в том числе:

- «Печатный Салон 108», улица Орджоникидзе, 33/1, тел. 635-900; 635-888.

- Печатные салоны «Контур-фото». Заказать штендер с фотографией (формат фотографии 30х45 см - А3) можно на сайте print.konturfoto.ru. Здесь доступно несколько шаблонов.

Если нет фотографии в электронном виде, можно подойти в любой отдел «Контур-Фото», дизайнеры отсканируют фотографию и сделают заказ на штендер.

На вопросы участия в акции «Бессмертный полк» ответят в следующих учреждениях:

1. БУ УР «ЦПВГ «Патриот Отечества» 51-26-41;

2. БУ УР «Республиканский центр развития молодёжного, детского движения» 43-03-12;

3. УРО МООО «Российские студенческие отряды» - «Волонтёры Победы» 95-69-49;

4. Штаб городского добровольчества «Иж-волонтёр» 68-74-55, 63-24-27.

08:30, 07 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
793
0
#Ижевск\n#акция\n#День Победы\n#Удмуртия\n#Бессмертный полк

 

 

 


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