Среди них Горсад, который располагается на набережной реки Чепцы.

Глазов. Удмуртия. Шесть общественных пространств Глазова претендуют на благоустройство в 2018 году. Средства на проведение работ выделят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также муниципалитет примет участие в конкурсе Минстроя России, который проведут среди малых городов.

В списке общественных пространств будут присутствовать сквер, посвященный Павлику Морозову, сквер у музыкальной школы, бульвар Карла Маркса, Парк Горького, аллея мужества, а также Городской сад, располагающийся на набережной Чепцы.





«Важно, что в этом году на рейтинговом голосовании мы будем выбирать те общественные метра и городские пространства, которые в первую очередь будут благоустраиваться в 2018/19 годах. Я уверен, что большинство голосов горожане отдадут проекту Горсада. Это исторически значимое место, но уже в более новом архитектурном исполнение с использованием новых современных материалов», - отметил глава Глазова Олег Бекмеметьев

Проект планируют реализовать в два этапа. Работы по первому оцениваются в 25 млн. рублей, по второму – в 100 млн. Вторую часть Горсада планируют благоустроить благодаря конкурсу Минстроя России, о котором говорилось ранее.

«Естественно, суммы большие, мы открыты для диалога с инвесторами, которые могут помочь нам воссоздать часть города и сделать её привлекательной не только в смысле культурном, но и, может быть, даже и деловом», - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.





Пока речь идет о двух возможных инвесторах, однако власти считают, что после того, как проект представят на федеральном уровне, могут появиться и иногородние предприниматели, которым будет интересен план благоустройства.

«Вы видите, он (Горсад – прим. ред.) заканчивается в этом месте, но дальше вы видите пустырь, и туда мы хотим привлечь инвесторов, которые могут сделать и деловой, и спортивный центры», - уточнил Бекмеметьев.

По планам на набережной уже в 2018 году должны появиться многофункциональная зона отдыха для детей и взрослых, зона тихого отдыха, терраса, беседка с мангалами, смотровая площадка и амфитеатр.

По словам инициатора проекта благоустройства Валентина Наговицына, первоначально планируется привести в порядок площадь в 2 гектара.

Отметим, что в Воткинске в 2018 году на благоустройство претендуют 7 общественных пространств, а в Ижевске 12.