Среди них набережная городского пруда, центральная площадь и Богатыревский парк.

Воткинск. Удмуртия. 7 общественных пространств Воткинска претендуют на благоустройство в 2018 году. Среди них набережная городского пруда, центральная площадь и Богатыревский парк.

«Для общественного обсуждения в рамках программы Комфортная городская среда было предложено 15 общественных пространств. В обсуждении приняли участие около 9 тыс. жителей города. К обсуждению подключилась общественная палата и градообразующее предприятие Воткинский завод. В итоге, по результатам работы комиссии для рейтингового голосования отобрали 7 общественных пространств», - рассказала врио главы Воткинска Ольга Сорокина.

В итоговый список вошли:

- Набережная Воткинского пруда (от улицы Степана Разина до дамбы)

- Центральная (Соборная) площадь Воткинска

- Центральный городской сквер

- Парковая зона отдыха Первого и Южного микрорайона

- Богатыревский парк (прилегающая территория к парку)

- Детский парк по произведениям Петра Чайковского (Березовский залив)

- Сквер у памятника дважды герою Социалистического труда Садовникову

«К 175-летию Чайковского был разработан проект набережной. Часть уже сделана, и сейчас у нас есть проектное решение от улицы Степана Разина до дамбы. Здесь мы хотим разместить зоны отдыха, спортивные площадки, летние кафе, заменить пешеходные зоны и установить освещение. На данную территорию имеется уже рабочая документация», - рассказала журналистам главный архитектор Воткинска Наталия Власюк.

Оставшаяся протяженность набережной, которая не была реконструирована ранее, 750 метров. Стоимость работ предварительно оценивают в 180 млн рублей, причем проект может реализовываться поэтапно.

«Это пешеходная зона соединяет разные районы. Здесь постоянно присутствуют люди. Бизнес охотно участвует в обсуждении. Они принимают активное участие в разработке, чтобы в дальнейшем реализовать свои идеи», - уточнила Власюк.

Если говорит о Богатыревском парке, то сейчас на территории парка находится сцена, скамейки, веревочный парк, качели и карусели. Парк был основан в 1906 году семьей купца Богатырева.

«У нас здесь есть старого образца качели, детские горки, но они все старые, их нужно заменить на новые. Естественно, здесь нужно освещение», - рассказала журналистам директор центра детского творчества Воткинска Елена Исаева.

Отметим, что в парке летом проходит до 30 массовых мероприятий.

«У нас здесь есть старого образца качели, детские горки, но они все старые, их нужно заменить на новые. Естественно, здесь нужно освещение», - рассказала журналистам директор центра детского творчества Елена Исаева.

Помимо поддержки в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Воткинск может получить средства на благоустройства города благодаря участию в конкурсе малых городов, который будет проводиться Минстроем России.

«На сегодняшний день готовится два проекта – проект по Березовскому заливу и парку на Первом и Южном поселках. Есть заинтересованность инвестором. Кроме проектов во втором случае имеется уже проектно-сметная документация», - рассказала журналистам врио главы Воткинска Ольга Сорокина.

В свою очередь и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб отметил, что все малые города республики будут принимать участие в этом конкурсе.

«Все малы города, которые у нас есть будут участвовать в этом конкурсе. Они уже начали эту работу. Такие же сессии, как и в Воткинске мы будем проводить в других муниципальных образованиях. Что касается сроков – это ориентировочно март-апрель», - рассказал журналистам Ястреб.

По его словам, республика подписала соглашение с Москвой, согласно которому, региону предоставят субсидии на 280 млн рублей.

«Еще 65 млн рублей мы выделим из республиканского бюджета и в ближайшее время по определенному алгоритму определим то количество средств, которое будет доведено до муниципалитетов», - уточнил Иван Ястреб.

Отметим, что в Ижевске на благоустройство претендует 12 общественных пространств. Всего в 2018 году Ижевск по программе «Формирование комфортной городской среды» получит 173 млн рублей. Эта сумма делиться пополам, одна часть пойдет на обновление дворов, другая на общественные пространства.