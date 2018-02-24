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С 25 февраля участковые комиссии Удмуртии начнут приём заявлений о голосовании по месту нахождения

11:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
11:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
293
0
#выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#голосование
293
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Жители республики смогут проголосовать 18 марта на любом избирательном участке страны.

Ижевск. Удмуртия. С 25 февраля участковые избирательные комиссии (УИК) Удмуртской Республики начнут принимать заявления избирателей о голосовании на выборах Президента РФ 18 марта по месту нахождения. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Удмуртии.

Заявления могут подать все, кто в день выборов планирует оказаться вдалеке от места своей прописки. Для прикрепления избирателя к удобному для него участку голосования необходимо до 12 марта включительно обратиться с заявлением в любую УИК страны, вне зависимости от места жительства. Режим работы участковых комиссий в рабочие дни - с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни - с 9:00 до 13:00. 

Адреса ближайших участковых избирательных комиссий можно узнать на сайте ЦИК России, или позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

Напомним, что с конца января и по 12 марта включительно прием заявлений от избирателей о голосовании 18 марта по месту нахождения ведут  также МФЦ, территориальные избирательные комиссии и портал госуслуг

11:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
293
0
#выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#голосование

 

 

 

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