С 25 февраля участковые комиссии Удмуртии начнут приём заявлений о голосовании по месту нахождения

Жители республики смогут проголосовать 18 марта на любом избирательном участке страны.

Ижевск. Удмуртия. С 25 февраля участковые избирательные комиссии (УИК) Удмуртской Республики начнут принимать заявления избирателей о голосовании на выборах Президента РФ 18 марта по месту нахождения. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Удмуртии.

Заявления могут подать все, кто в день выборов планирует оказаться вдалеке от места своей прописки. Для прикрепления избирателя к удобному для него участку голосования необходимо до 12 марта включительно обратиться с заявлением в любую УИК страны, вне зависимости от места жительства. Режим работы участковых комиссий в рабочие дни - с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни - с 9:00 до 13:00.

Адреса ближайших участковых избирательных комиссий можно узнать на сайте ЦИК России, или позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

Напомним, что с конца января и по 12 марта включительно прием заявлений от избирателей о голосовании 18 марта по месту нахождения ведут также МФЦ, территориальные избирательные комиссии и портал госуслуг.