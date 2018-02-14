В Воткинске разыскивают родственников двух солдат, погибших в Великой Отечественной войне

Поисковый отряд «Рейд» ведет работу по сбору информации о последнем бое лыжного батальона 29-й Гвардейской стрелковой дивизии, среди которых были и воткинцы.

Воткинск. Удмуртия. Поисковый отряд «Рейд» разыскивает родственников двух солдат из Воткинска, которые погибли в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В феврале 1943 года около города Гжатск, который сегодня называется Гагарин, Смоленской области, лыжный батальон 29-й Гвардейской стрелковой дивизии перешел линию фронта, занял населенный пункт Лескино и стал дожидаться подкрепления. Но более 220 солдат и офицеров попали в окружение до того, как пришла подмога

«Они сражались несколько суток, и, не дождавшись помощи, вызвали огонь артиллерии на себя. До настоящего времени все участники того боя числятся пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

Среди участников того боя были и воткинцы:

- Казанцев Николай Андреевич: родился в 1914 году в Воткинске. Призван 28.08.41 г. Гвардии рядовой. Пропал без вести 24.02.43 в районе города Гжатск Смоленской области. Жена: Казанцева Мария Алексеевна, проживала в деревне Ново-Соломенники.

- Павлов Константин Михайлович, родился в 1918 году в деревне Кукуши, Ярославской области. Призван Воткинским РВК 08.03.42 г. Гвардии младший сержант. Пропал без вести 24.02.43 г. В районе города Ельня Смоленской области. Жена: Ушакова Анастасия Евгеньевна, проживала в Воткинске, Кирпичные бараки, дом 18, кв. 20.

Родственников бойцов Казанцева и Павлова просим позвонить в администрацию Воткинска по телефону 4-03-43 или 5-21-15.