  • $ 58.02 ↓
  • € 71.25 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Воткинске разыскивают родственников двух солдат, погибших в Великой Отечественной войне

      09:00, 14 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      09:00, 14 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      533
      0
      #Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#война\n#Удмуртия\n#родственники
      533
      0

      Поисковый отряд «Рейд» ведет работу по сбору информации о последнем бое лыжного батальона 29-й Гвардейской стрелковой дивизии, среди которых были и воткинцы.

      Воткинск. Удмуртия. Поисковый отряд «Рейд» разыскивает родственников двух солдат из Воткинска, которые погибли в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

      В феврале 1943 года около города Гжатск, который сегодня называется Гагарин, Смоленской области, лыжный батальон 29-й Гвардейской стрелковой дивизии перешел линию фронта, занял населенный пункт Лескино и стал дожидаться подкрепления. Но более 220 солдат и офицеров попали в окружение до того, как пришла подмога

      «Они сражались несколько суток, и, не дождавшись помощи, вызвали огонь артиллерии на себя. До настоящего времени все участники того боя числятся пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

      Среди участников того боя были и воткинцы:

      - Казанцев Николай Андреевич: родился в 1914 году в Воткинске. Призван 28.08.41 г. Гвардии рядовой. Пропал без вести 24.02.43 в районе города Гжатск Смоленской области. Жена: Казанцева Мария Алексеевна, проживала в деревне Ново-Соломенники.

      - Павлов Константин Михайлович, родился в 1918 году в деревне Кукуши, Ярославской области. Призван Воткинским РВК 08.03.42 г. Гвардии младший сержант. Пропал без вести 24.02.43 г. В районе города Ельня Смоленской области. Жена: Ушакова Анастасия Евгеньевна, проживала в Воткинске, Кирпичные бараки, дом 18, кв. 20.

      Родственников бойцов Казанцева и Павлова просим позвонить в администрацию Воткинска по телефону 4-03-43 или 5-21-15.

      09:00, 14 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      533
      0
      #Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#война\n#Удмуртия\n#родственники

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      36360

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      13312
      09:10, 09 февраля, 2018

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      12150
      10:39, 12 февраля, 2018

      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      9574
      10:53, 08 февраля, 2018

      Гигантскую опухоль мозга успешно удалили врачи из Ижевска

      5637
      08:30, 09 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      10:12, 10 февраля, 2018
      2672

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      2630
      15:53, 09 февраля, 2018

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2624
      19:22, 09 февраля, 2018

      В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденными медвежатами

      2469
      13:52, 09 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      2461
      18:49, 13 февраля, 2018

      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      19:24, 07 февраля, 2018
      2513

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      2317
      17:20, 10 февраля, 2018

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2191
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2123
      15:08, 10 февраля, 2018

      SpaceX удачно запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем на борту

      2086
      10:12, 07 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Алексей Колесник о Сарапульской ТЭЦ и тарифах на тепло

      Алексей Колесник о перспективах блокчейн в Сарапуле

      Удмуртия в минуту: строительство церкви в парке Космонавтов и снос забора из горбыля

      13 февраля, 2018