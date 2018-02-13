Девочка вышла из школы и домой не вернулась.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Девочку зовут Хуснуллина Илона Артемьевна. 10 февраля она ушла из школы, которая находится на улице Автономной и до настоящего времени домой не вернулась.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые.

Была одета: короткая красная куртка с капюшоном, на плечах вышивка серого цвета, черные джинсы, кроссовки черного цвета. При себе имеет черную лаковую сумку.