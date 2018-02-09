Любители охоты не знали об «электронной очереди», которую формировали до начала выдачи разрешений.

Ижевск. Удмуртия. Суд обязал Минприроды Удмуртии выдавать разрешения на отстрел кабанов в соответствии с законом. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ижевска, в деятельности природоохранного ведомства были выявлены нарушения.

«Несколько местных жителей обратились в Министерство с заявлениями о выдаче разрешений на добычу кабанов на территории общедоступных охотничьих угодий Дебесского района Удмуртской Республики. Министерством в выдаче указанных разрешений гражданам было отказано», - отмечается в сообщении.

При этом за две недели до начала подачи заявлений на отстрел кабанов в ведомстве была организована «электронная очередь», с помощью которой можно было записаться на прием к специалисту заранее. Разрешения выдавали по талонам «электронной очереди», о чем большая часть любителей охоты не знала.

«Искусственное создание препятствий путем возможности получения талона с указанием номера в очереди более чем за 30 дней до начала сезона охоты дает возможность для злоупотребления при установлении очередности и, соответственно, выдачу разрешений определенному кругу лиц», - посчитали в суде.

Служители Фемиды потребовали устранить нарушения. Верховный суд Удмуртской Республики решение суда первой инстанции поддержал.

Напомним, ранее в незаконной выдаче разрешений на охоту заподозрили замминистра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова. Он лишился должности.