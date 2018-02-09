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      Суд обязал Минприроды Удмуртии выдавать разрешения на отстрел кабанов в соответствии с законом

      13:16, 09 февраля, 2018
      13:16, 09 февраля, 2018
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      #Ижевск\n#охота\n#Удмуртия\n#суд
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      Любители охоты не знали об «электронной очереди», которую формировали до начала выдачи разрешений.

      Ижевск. Удмуртия. Суд обязал Минприроды Удмуртии выдавать разрешения на отстрел кабанов в соответствии с законом. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ижевска, в деятельности природоохранного ведомства были выявлены нарушения.

      «Несколько местных жителей обратились в Министерство с заявлениями о выдаче разрешений на добычу кабанов на территории общедоступных охотничьих угодий Дебесского района Удмуртской Республики. Министерством в выдаче указанных разрешений гражданам было отказано», - отмечается в сообщении.

      При этом за две недели до начала подачи заявлений на отстрел кабанов в ведомстве была организована «электронная очередь», с помощью которой можно было записаться на прием к специалисту заранее. Разрешения выдавали по талонам «электронной очереди», о чем большая часть любителей охоты не знала.

      «Искусственное создание препятствий путем возможности получения талона с указанием номера в очереди более чем за 30 дней до начала сезона охоты дает возможность для злоупотребления при установлении очередности и, соответственно, выдачу разрешений определенному кругу лиц», - посчитали в суде.

      Служители Фемиды потребовали устранить нарушения. Верховный суд Удмуртской Республики решение суда первой инстанции поддержал.

      Напомним, ранее в незаконной выдаче разрешений на охоту заподозрили замминистра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова. Он лишился должности.

      13:16, 09 февраля, 2018
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      #Ижевск\n#охота\n#Удмуртия\n#суд

       

       

       

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