Ученый и общественник Владимир Байметов рассказал в «Кофемолке» про удмуртский язык, патриотизм и гражданское самосознание

Также бывший декан факультета журналистики не смог уйти от вопросов про сегодняшнее ее состояние и будущее.

Ижевск. Удмуртия. Ректор «Института развития образования» и член общественной палаты России Владимир Байметов рассказал в «Кофемолке» про удмуртский язык, воспитание патриотов и важность пробуждения гражданского самосознания.

Бывшему декану факультета журналистики не удалось уйти и от вопросов, касающихся её состояния и будущих трансформаций.

Поговорили и о наиболее интересных местах в Удмуртской Республике, в которые он возит своих гостей.

Кофемолка - выпуск 49: Владимир Байметов в гостях у Энвиля Касимова Ректор "Института развития образования" и член общественной палаты России Владимир Байметов рассказал в "Кофемолке" про удмуртский язык, воспитание патриотов и важность пробуждения гражданского самосознания. Бывшему декану факультета журналистики не удалось уйти и от вопросов, касающихся её состояния и будущих трансформаций. Поговорили и о наиболее интересных местах в Удмуртской Республике, в которые он возит своих гостей.

Энвиль Касимов: Кофе как часть пьешь?

Владимир Байметов: Под настроение. Чаще всего с утра.

К: Часто?

Б: Надо мной уже некоторые смеются. У меня дома кофейная чашечка миллилитров на 600. Но я пью всегда с молоком. С утра выпиваю и тем самым дневная норма обеспечена. Но, бывает, что приходишь на работу, а у нас же есть такие ритуальные вещи – к кому-то пришел, предлагают кофе, иногда не хочется отказываться. Обычно девушки-секретари так искренне это делают, что невозможно отказаться.

К: Первое воспоминание детства.

Б: Сложно сказать. Наверно, с детского сада начинаются более осмысленные воспоминания. Папа всегда строгий, хотя он не всегда присутствует в кадре, но всегда присутствует в воспитании, в оценке того, что ты делаешь.

К: У меня твой папа тоже присутствует в воспитании и тоже с оценками. У меня в университетском дипломе одна тройка, которую он мне поставил.

Б: Ты мне до сих пор не можешь это простить?

К: Это для меня стимул для того, чтобы становится лучше. Александр Карлович – признак высокого интеллекта. Нам, парням деревенским, это был такой знак высокой культуры.

Б: При этом он сделал себя сам.

К: Он из простой крестьянской семьи?

Б: Ну, не совсем крестьянской. Мама у него в школе преподавала. Во время войны он остался сиротой. Его взял в свою семью вернувшийся с фронта молодой разведчик, который тоже был учителем школьным, а затем директором. Рос он в интеллигентной среде. Но при этом крестьянский труд всегда присутствовал, от этого никуда не деться, живя в деревне.

Я помню, есть одно воспоминание из детства: У папы отпуск большой, как у преподавателя вуза. У мамы не такой большой, как у библиотекаря, но достаточный. Она за свой счет могла брать всегда. Мы месяц проводили в деревне Ярского района, а затем в деревне в Кукмарском районе Татарстана со всеми прелестями деревенской жизни.

К: Говорят, что ты бесермянин.

Б: Нет. Я удмурт. Правда, метис. Потому что папа южный удмурт, мама северная удмуртка.

К: Что для тебя удмуртская культура?

Б: Как ни банально звучит – впитана с молоком матери. Как мне рассказывают родители, в 3 года я разговаривал только на удмуртском языке, поскольку воспитывался в деревнях то у одних бабушек, то у других. В общем, когда приехали в город, я учил русский язык.

К: Русский для тебя второй язык?

Б: По факту так. Но в итоге получилось так, что удмуртский я забыл. Папа с мамой оба преподаватели удмуртского языка по диплому, они решили меня, в первую очередь, выучить русскому. Решив, что это повысит мою конкурентоспособность и возможность получения образования. В чем-то они были правы, в чем-то не хватает этого сейчас, приходится самостоятельно подтягивать.

К: Вернется ли на свои позиции удмуртский язык? Станет ли принципиальным и значимым? Мы ему не уделяем должного внимания.

Б: Радует, что подрастает молодое поколение удмуртов, которые озадачились проблемой, чтобы их дети говорили на родном языке. Мы видим, какой конкурс в детские сады и школы, где есть систематическое преподавание удмуртского языка. Мы видим сколько людей, желающих учиться на бесплатных курсах, организованных министерством нацполитики по изучению удмуртского языка.

Выдумали такой термин «парадокс этничности». Нас же долго воспитывали, что мы единый советский народ. Какая разница, у кого какая национальность. С другой стороны, сколько копий было сломано, чтобы убрать из паспорта графу «национальность». Для чего это было сделано? Я не понимаю. Если человек начинает стыдиться свою национальность, то это совсем неестественно. Понятно, когда межнациональный брак, ребенку сложно определить себя. Но это уже личная история каждого. Возник термин «парадокс этничности», в эпоху цивилизации этих процессов, когда стираются грани. В какой город или деревню ни приедешь, везде пьют кока-колу и жуют орбит. На самом деле, у человека возникает желание понять, кто он – самоопределиться. И этот парадокс этничности и говорит, что несмотря на проходящую глобализацию, на личном уровне каждому становится интереснее узнать свои корни.

К: Красота России в многообразии. Тебе пришлось заниматься системой образования по своей работе. Чем минусы и плюсы советского образования?

Б: Это сложно сравнивать. Каждое образование соответствует своему времени. Говорить, что давайте вернем советское образование, неправильно. Хотя многие элементы возвращаются. Например, общая стандартизация. Помню, что рассказывали историю: в министерстве образования в Москве сидел чиновник, который 8 сентября звонил во все школы, начиная от дальнего востока и заканчивая Калининградом, спрашивал: какая у вас сегодня тема на уроке географии в 5 классе. Если были расхождения, он выяснял, почему это происходит. Все должны были в одно время изучать одну тему по одним и тем же учебникам. По своим педагогам и ученика я не замечал, что это мешает им творчеству, самовыражению.

К: Учитель – творческая профессия?

Б: Безусловно. В этом году мы будем отмечать юбилей Макаренко, для республики более важен юбилей Сухомлинского, который связан с нашей республикой. Это педагогическая система во всем мире. Когда я преподавал педагогику студентам. Всегда говорил: Антону Макаренко писал студент: Как мне поступить? На что Макаренко ему отвечал в письме: Семен, я не знаю, как правильно, потому что ты не написал мне, какая погода. Мораль такова: Каждая педагогическая ситуация уникальна. На ее развитие влияет все: и погода, и настроение, и возраст. В каждой ситуации педагогу надо действовать творчески, не применять какие-то шаблоны.

К: В одной из бесед тобой была высказана мысль, что советская система образования помогла выиграть Великую Отечественную войну.

Б: Это не мой тезис. Это тезис Ольги Юрьевны Васильевой, министра образования и науки РФ. Я только за ней слепо повторил. Есть исследователи, которые так считают. Коммунизм был по-своему замаху глобальным. Должна была произойти мировая революция, все должны жить по законам братства и справедливости. Но обратной стороной этой идеи оказался космополитизм и, как следствие, отсутствие патриотизма в воспитании.

В 1931 году это поняли и в школах начали заниматься патриотическим воспитанием. Эти люди, которые в 1931 учились в школе, в 1941 они взяли оружие и встали на защиту своей Родины. Многие исследователи говорят, что благодаря образованию они отстояли страну.

Б: Крайне пассивно. Или почитать или телевизор посмотреть или с друзьями встретиться. Я не любитель активного спорта. Пробовал, но не пришлось по душе. Каждый должен заниматься тем, что нравится.

К: Любимые места в Удмуртии.

Б: Мне нравится Удмуртия в любое время года. Очень красивые пейзажи. Мне нравятся наши реки. Например, выедешь в Зуевы Ключи, на Каму посмотришь – это такой вид открывается. Не могу назвать одно место. наверно, это деревни, куда я в детстве ездил. У меня жизнь и судьба складывается по такому принципу: где родился, там и пригодился.

К: Куда поведешь гостей?

Б: Лудорвай обязательно, всем нравится это место. В Ижевске – это Свято-Михайловский собор. У меня к приятелю из Питера приехала тетя. Она говорит: "У вас круче, чем в Питере". Понятно, что на свое родное замыливается глаз. Сейчас стало приятно по Ижевску просто пройтись. Есть места, где глаз отдыхает. И в музеях очень интересно. Ижмаш, Калашникова, Кузебая Герда. Обязательно надо съездить в Воткинск в музей Чайковского. Как-то занимался реализацией некоторых проектов, когда приезжали московские эксперты. И мы всегда их туда возили. Сейчас он сделал мощный шаг вперед. Мне нравятся и театрализованные экскурсии. Конечно, Сарапул. Несколько лет назад приезжали знакомые из Нижнего Новгорода. У них был шок. Это Европа, набережная, пляж напротив, катера, люди неспешно разгуливают, кафе.

К: Журналистика. Как изменится? Слово на мой взгляд потеряла значение, как раньше.

Б: В основе все равно будет лежать умение работать с текстом, умение выражать свои мысли, понимать, что хочет сказать другой человек и уметь это донести до аудитории. Есть большое число журналистов, одинаково успешных и на радио, и на ТВ, и в печатных СМИ. Это показатель того, что если журналист владеет словом, он может проявить себя везде. Если он узкоспециализирован, как правило, он плохо владеет со словом. Либо звук, либо картинка, тембр голоса хороший. Сейчас многие спорят: журналистика факта или журналистика мнения. В свое время учили первому варианту, надо донести факт, а зритель сам сформирует мнение. Но фактов сейчас полно в интернете. Считаю, что мнение должно превалировать. Мнений должно быть много разных.

К: Перейдем к твоей работе в общественной палате. научится слушать другие мнения – это важно.

Б: Нас этому учили, поскольку по образованию я психолог. Когда-то я участвовал лично в выборных компаниях. У меня был такой слоган: «Понимать людей – моя профессия». И реально могу сказать, что нас учили безоценочно подходить к людям. Психолог понятия «хорошо и плохо» в отношении человека не принимает. Он должен понять проблему, но без оценок.

К: Мы придем к гражданскому обществу?

Б: Мы уже в нем живем, общество другим быть не может. У нас есть внутреннее желание противопоставлять государство и гражданское общество. Классический пример гражданского общества - объединение родителей детей-инвалидов. В свое время Бердяев сказал: не надо ждать от государства, что оно превратит нашу жизнь в рай, государство не допускает того, чтобы наша жизнь скатилась в ад. У нас большинство населения ждет от государства как от сказочной рыбки, исполнения желаний.

К: Спасибо, интересная беседа.



Кофемолка - выпуск 49: Владимир Байметов в гостях у Энвиля Касимова

Загрузка плеера

В вашем браузере отключен JavaScript