Вице-премьер правительства Удмуртии Анатолий Строков рассказал в «Кофемолке» почему решил стать чиновником

Кандидат экономических наук также поделился собственным рецептом блюда из креветок.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков рассказал в «Кофемолке» о том, почему решил сменить преподавательскую деятельность в финансовом университете на чиновничий пост.

Ведущий проекта Энвиль Касимов узнал, в детстве Строков хотел стать врачом-кардиологом, но, побывав в «Орленке», окунулся в экономику.

Также бывший доцент департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации поделился любимым рецептом креветок и объяснил, почему завел собаку.

Кофемолка - Выпуск 48: Анатолий Строков в гостях у Энвиля Касимова Этот выпуск проекта Кофемолка стал открытием для редакции. Откровенно говоря, мы представляли себе Анатолия Строкова совершенно другим - степенным, замкнутым и хмурым. Он же оказался полной противоположностью нашим ожиданиям - открытый, веселый и эмоциональный. Заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков рассказал о том, почему решил сменить преподавательскую деятельность в финансовом университете на чиновничий пост.

Энвиль Касимов: Вы пьете кофе?

Анатолий Строков: Да, до 11 часов утра выпиваю 4 чашки. Это меня бодрит.

Э.К: Я думал, Вас пес будит.

А.С: Нет, это я бужу пса. Чтобы вывести его утром на прогулку, мне нужно постараться. Он спит, ничего не слыша и не видя. Марсель – французский бульдог, в апреле ему будет три года. Он еще молодой, но такой ленивый.

Честно говоря, я вообще не думал, что когда-нибудь заведу собаку. Потом понял, что мне нужно приучить себя гулять, наслаждаться свежим воздухом. Обычно после работы у меня были еще какие-то деловые встречи, и я приезжал домой, чтобы поспать, а с утра пораньше снова уезжал. С появлением Марселя в моей жизни многое изменилось. Теперь после работы я еду домой, чтобы покормить пса и погулять с ним.

Э.К: Как завтракает Марсель?

А.С: У нас есть один обычай. Я ему даю несколько кусочков сыра из своих рук, потому что без этого он не подойдет к своей миске и не станет есть корм.

Э.К: Была детская мечта?

А.С: Да, я хотел стать врачом-кардиологом. Когда я был маленьким, меня нянчили бабушки из соседних подъездов. Когда они болели, мне искренне хотелось им помочь. Я решил для себя, что хочу стать врачом-кардиологом, чтобы найти лекарство от гипертонии и старости. Но в школе у меня не сложились отношения с химией. Я понял, что не смогу поступить в медицинский вуз без глубоких знаний в этой области.

Э.К: Сколько океанов видели?

А.С: Индийский, Тихий, Атлантический. Не довелось увидеть Северный Ледовитый. Но сейчас активно развивается полярный туризм, и я надеюсь, моя мечта сбудется. Но я не хочу лететь туда на вертолете, хочу доплыть на атомном ледоколе. Сейчас такие услуги есть, но они очень дорогие. Дождусь, пока подешевеют.

Э.К: Куда правильнее ставить ударение: МУрманск или МурмАнск?

А.С: У моего папы это МурмАнск, потому что он моряк. У меня МУрманск, потому что я не связал свою жизнь с этой профессией. Сначала я поступил в высшую мореходку на экономический факультет, но потом решил попробовать свои силы в Москве. Мне тогда было 16 лет. Для мамы это стало потрясением. И она сказала, что никуда меня не отпустит. Но папа настоял: «Ему надо в Москву».

Э.К: А почему решили поступать на экономический факультет?

А.С: После 9 класса я попал в детский центр «Орленок» на экономическую смену. Мне эту путевку дали в виде благодарности за мою работу в театре-студии. Там меня поразили ребята моего возраста, которые обладали таким багажом знаний, так интересовались процессами, которые происходили у нас в стране, в мире. Я заразился этим духом. Когда вернулся домой, я побежал в наш областной центр творчества для детей и молодежи с просьбой: создайте бизнес-школу для детей и подростков. Я сам помогал в открытии этой школы. И она заработала с 1 сентября. Тогда-то я и решил, что буду поступать на экономический.

Э.К: Почему денег все время не хватает?

А.С: Когда мы с командой приехали в Удмуртию, то население решило, что мы приехали с волшебной палочкой и арендованным у госзнака станком для печатания купюр. Но реальное положение дел другое. Я бы сказал, что бюджет – это искусство распределения разочарований. Наши потребности безграничны, а возможности находятся в ограниченном объеме. Нам нужно таким образом распределить денежные средства из бюджета, чтобы нигде не случился «пожар», чтобы наиболее важные сферы были профинансированы. Но этого бывает недостаточно, человек всегда хочет большего.

Э.К: Вы считаете, что деньги – зло?

Да. Они портят. Когда они в большом количестве попадают в руки человека, немногие понимают, что с ними делать.

Э.К: Самая большая сумма денег, которую вы держали в своих руках?

А.С: 7 млн. руб. Это были мои сбережения, которые я снял с нескольких вкладов в банках для того, чтобы купить квартиру в строящемся доме в Москве для своих родителей. Я их подержал всего несколько часов.

Э.К: Как вы управляете своими личными финансами?

А.С: Не могу похвастаться тем, что успешно управляю своими финансовыми потоками. Я доверяю своему папе, который, не имея экономического образования, с холодной расчетливостью подходит к тому, куда можно вложить средства.

Э.К Вы долгое время преподавали. Есть знаменитые выпускники?

А.С: Есть. Например, заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов. С ним произошла интересная история. Я познакомился с Артуром в Хабаровске. Приехал туда на финальный тур всероссийской олимпиады по финансам и кредиту для студентов высших учебных заведений. Я был членом жюри этой олимпиады, слушал научные доклады. Меня поразили несколько человек своими глубокими знаниями. Я этих ребят собрал после объявления итогов и говорю им: «Приезжайте в Москву, продолжите свое обучение в аспирантуре». Почти все отказались: «У нас тут девушки, любовь…». И только Артур прислушался ко мне, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Он начинал работать с самой низшей должности в министерстве регионального развития, но благодаря своим способностям поднялся вверх по карьерной лестнице. Я горжусь своими студентами.

Э.К: Девушки-студентки часто в любви признавались?

А.С: Практически ежегодно. Я до сих пор со всеми поддерживаю хорошие отношения. Почти все удачно вышли замуж. Есть одна семья, где я являюсь крестным отцом у ребенка. Вообще у меня 4 крестницы, старшей из них нынче исполнится 22 года, а младшей принцессе 3 года.

Э.К: Почему вы забросили преподавательство и пошли на государственную службу?

А.С: Я часто получал предложения о работе в госсистеме, но не соглашался на них. Но когда возникла идея Удмуртии, когда Александр Бречалов сделал мне предложение о работе, я не смог отказаться. На меня повлияли амбициозные и трудолюбивые люди. Я сам не заметил, как стал частью команды.

Э.К: Ваше первое впечатление об Удмуртии?

А.С: Я идентифицировал город Ижевск, но почему-то не мог идентифицировать Удмуртию с Ижевском. В день прилета, когда ехал с аэропорта до гостиницы, я поймал себя на мысли, что вспоминаю свой переезд в Москву и заселение в общежитие. Когда я зашел в свою комнату, я увидел огромную дыру в стене. За красивым фасадом здания скрывалась брешь. Вот такая ассоциация у меня была с Удмуртией. Но сейчас эта дыра значительно уменьшилась. У нашей команды многое получается. Да, есть какие-то ошибки. Население нам о них подсказывает, и мы их устраняем.

Кофемолка - выпуск 48: Анатолий Строков в гостях у Энвиля Касимова

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