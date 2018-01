Поражение «Ижстали», удар в Роналду и номинация на «Золотую малину»: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Входим в новую рабочую неделю с новыми силами! И традиционно начинаем утро с обзора самых интересных новостей.

Поражение «Ижстали»:

Накануне хоккейный клуб «Ижсталь» сразился на льду с командой «Челмет» из Челябинска. Сталевары потерпели поражение, встреча закончилась со счетом 2:0.

«Это был очень важный матч с прямым конкурентом в борьбе за место в плей-офф», - сообщает пресс-служба клуба.

Во второй двадцатиминутке ижевчан подвела игра в меньшинстве. Две шайбы в ворота сталеваров попали на 40 и 57 минутах встречи.

«Один из самых худших матчей в нашем исполнении. Ничего не показали в атаке. В обороне не дорабатывали. Соперник заслуженно победил. Отмечу вратаря «Челмета», - заявил после игры главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин.

ДТП в Ижевске:

Столкновение двух легковых авто произошло ночью в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

ДТП случилось в ночь на 22 января около 01:58.

Удар мимо ворот:

В матче «Реала» против «Депортиво» звездный форвард Криштиано Роналду получил от соперника мячом в лицо. Неожиданный удар совершил игрок Фабиен Шер, пишет Рен ТВ.

Обладатель «Золотого мяча» получил серьезное рассечение лица.

По итогам игры Роналдо дважды забил в ворота «Депортиво». Воскресный матч закончился со счетом 7-1 в пользу «Реал Мадрида».

