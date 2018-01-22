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      Поражение «Ижстали», удар в Роналду и номинация на «Золотую малину»: что произошло минувшей ночью

      08:00, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      08:00, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      377
      0
      #Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#номинация\n#Криштиану Роналду
      Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»
      377
      0

      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Входим в новую рабочую неделю с новыми силами! И традиционно начинаем утро с обзора самых интересных новостей.

      Поражение «Ижстали»:

      Накануне хоккейный клуб «Ижсталь» сразился на льду с командой «Челмет» из Челябинска. Сталевары потерпели поражение, встреча закончилась со счетом 2:0.

      «Это был очень важный матч с прямым конкурентом в борьбе за место в плей-офф», - сообщает пресс-служба клуба.

      Во второй двадцатиминутке ижевчан подвела игра в меньшинстве. Две шайбы в ворота сталеваров попали на 40 и 57 минутах встречи.

      «Один из самых худших матчей в нашем исполнении. Ничего не показали в атаке. В обороне не дорабатывали. Соперник заслуженно победил. Отмечу вратаря «Челмета», - заявил после игры главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин.

      ДТП в Ижевске:

      Столкновение двух легковых авто произошло ночью в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      ДТП случилось в ночь на 22 января около 01:58.

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      Удар мимо ворот:

      В матче «Реала» против «Депортиво» звездный форвард Криштиано Роналду получил от соперника мячом в лицо. Неожиданный удар совершил игрок Фабиен Шер, пишет Рен ТВ.
      Обладатель «Золотого мяча» получил серьезное рассечение лица.

      По итогам игры Роналдо дважды забил в ворота «Депортиво». Воскресный матч закончился со счетом 7-1 в пользу «Реал Мадрида».

       

      "I've seen everything now!" @cristiano assesses the damage of his head injury in unorthodox fashion...

      28.3k Likes, 895 Comments - Sky Sports (@skysports) on Instagram: ""I've seen everything now!" @cristiano assesses the damage of his head injury in unorthodox..."

      Исчезновение мужчин:

      Ученые из Кентского университета в Англии доказали, что через несколько миллионов лет Y-хромосома неизбежно исчезнет. Об этом пишет Лента ру.

      Напомним, хромосома отвечает за развитие половых признаков у мужчин. Как пояснили специалисты, хромосома содержит гены, которые не являются необходимыми для жизни. За всю историю жизни она сильно выродилась и этот процесс закончится через 4,6 млн лет. В это время постепенно будет ухудшаться и фертильность мужчин.

      Вот такая малина:

      Джонни Депп, Том Круз и Марк Уолберг стали номинантами антипремии «Золотая малина». Об этом пишет Life.

      Том Круз оказался в номинации благодаря фильму «Мумия». Джонни Депп попал в список за «Ядовитую актерскую игру» в образе капитана Джека Воробья в картине «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Также в список попал и Зак Эфрон за роль в «Спасателях Малибу».

      За «Отравляющее исполнение» в число номинированных попала Дакота Джонсон, исполнившая главную роль в фильме «На пятьдесят оттенков темнее», Дженнифер Лоуренс, которая снялась в ленте «Мама!» и Кэтрин Хайгл за картину «Наваждение».

      В знак презрения победитель «Золотой малины» получит пластиковый плод. Имя победителя антипремии узнаем  3 марта.

      08:00, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      377
      0
      #Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#номинация\n#Криштиану Роналду

       

       

       

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