Выплачивать деньги за первенца в Удмуртии начнут в конце февраля

Сумма пособия в 2018 году составит 8 964 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Выплата денег за первого ребенка в Удмуртии начнется в конце февраля. Об этом в сюжете ТРК «Моя Удмуртия» рассказала министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова.

«Обращаться за выплатой можно в социальные органы защиты населения либо в многофункциональные центры по месту проживания, в территориальные органы в тот период, когда ребенок родился. Мы сейчас ожидаем поступления денежных средств. Где-то около 15 — 17 января. А первая выплата семьям будет произведена не позже 26-го числа месяца последующего за месяцем, когда было подано заявление. То есть, не позже 26 февраля», - сказала Чуракова.

По информации регионального Минсоцполитики, в 2018 году сумма ежемесячного пособия составит 8 964 рублей. Право на получение денег имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума, установленного в Удмуртии - 14 202 рублей на каждого члена семьи.

Отметим, что пособие будет выплачиваться за детей, которые родились начиная с 1 января 2018 года. Оно назначается на 1 год, по истечении этого срока гражданин должен подать новое заявление о назначении выплаты до достижения ребенком 1,5 лет.

Документы, необходимые для оформления ежемесячной денежной выплаты:

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству России заявителя и ребенка;

- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

Напомним, что указ о ежемесячном пособии за первого ребенка ещё до Нового года подписал Владимир Путин. Также ранее стало известно, что Удмуртия получит 167 593,6 тыс. рублей из федерального бюджета на эти выплаты.