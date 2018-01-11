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      Выплачивать деньги за первенца в Удмуртии начнут в конце февраля

      11:40, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      11:40, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      667
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пособия\n#молодая семья\n#детские пособия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      667
      0

      Сумма пособия в 2018 году составит 8 964 рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Выплата денег за первого ребенка в Удмуртии начнется в конце февраля. Об этом в сюжете ТРК «Моя Удмуртия» рассказала министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова.

      «Обращаться за выплатой можно в социальные органы защиты населения либо в многофункциональные центры по месту проживания, в территориальные органы в тот период, когда ребенок родился. Мы сейчас ожидаем поступления денежных средств. Где-то около 15 — 17 января. А первая выплата семьям будет произведена не позже 26-го числа месяца последующего за месяцем, когда было подано заявление. То есть, не позже 26 февраля», - сказала Чуракова.

      По информации регионального Минсоцполитики, в 2018 году сумма ежемесячного пособия составит 8 964 рублей. Право на получение денег имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума, установленного в Удмуртии - 14 202 рублей на каждого члена семьи.

      Отметим, что пособие будет выплачиваться за детей, которые родились начиная с 1 января 2018 года. Оно назначается на 1 год, по истечении этого срока гражданин должен подать новое заявление о назначении выплаты до достижения ребенком 1,5 лет.

      Документы, необходимые для оформления ежемесячной денежной выплаты:

      - свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

      - документы, подтверждающие принадлежность к гражданству России заявителя и ребенка;

      - сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

      - документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

      Напомним, что указ о ежемесячном пособии за первого ребенка ещё до Нового года подписал Владимир Путин. Также ранее стало известно, что Удмуртия получит 167 593,6 тыс. рублей из федерального бюджета на эти выплаты. 

      11:40, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      667
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пособия\n#молодая семья\n#детские пособия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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