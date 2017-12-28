Предприниматель Дмитрий Радионов рассказал в «Кофемолке», как из Удмуртии создать всероссийскую сеть компаний

Создатель «Гильдии франчайзинга» рассказал, чем его деятельность отличается от торговли воздухом.
Ижевск. Удмуртия. Предприниматель Дмитрий Радионов рассказал в «Кофемолке» как из Удмуртии создать сеть компаний по всей России. Автор и ведущий проекта Энвиль Касимов узнал, чем отличается нормальный франчайзинг от торговли воздухом.
Дмитрий учился на кафедре Бизнеса и маркетинга в Шеффилдском университете и мог остаться в Англии, однако вернулся в Россию, где и начал свою деятельность.
Бизнесмен утверждает, что его отец - бывший министр промышленности Удмуртии Олег Радионов - ему не дал на старт бизнеса ни рубля. А за проступки в детстве мог и выпороть.
Кроме того, речь шла о кофе, виски, полезных книгах и многом другом.
Кофемолка - выпуск 46: Дмитрий Радионов в гостях у Энвиля Касимова
Предприниматель Дмитрий Радионов рассказал в проекте Кофемолка, как из Удмуртии создать сеть компаний по всей России Дмитрий учился на кафедре Бизнеса и маркетинга в Шеффилдском университете и мог остаться в Англии, однако вернулся в Россию, где и начал свою деятельность. Утверждает, что отец - бывший министр промышленности Удмуртии Олег Радионов - ему не дал на старт бизнеса ни рубля.