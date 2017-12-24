Готовимся к Новому году: выбираем фильмы и сериалы для домашнего отдыха

Подборка для тех, кто хочет ощутить приближение праздника и просто проникнуться духом Нового года с небольшой толикой романтики и юмора.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии через неделю отпразднуют Новый год. На каникулы кто-то выберет активность, а кто-то захочет провести время с самим собой и близкими. Для тех, кто хочет ощутить приближение праздника и просто проникнуться духом Нового года с небольшой толикой романтики и юмора, информационное агентство «Сусанин» подготовило подборку фильмов и сериалов.

1. «Отпуск по обмену» с Камерон Диас и Кейт Уинслет 2006 года. Небольшая трагикомедия о том, что перемены в жизни часто идут на пользу. Начинается все с того, что героини решают не просто изменить прическу на Новый год, а идут дальше – меняются домами. Айрис Симпкинс и Аманда Вудс, знакомые лишь по переписке, меняются домами на двух разных континентах, и убегают от старых проблем на десять тысяч километров.

2. «Кейт и Лео» 2001 года. Романтическая комедия о приключения принца 19 столетия в современном Нью-Йорке. А еще о том, что любовь не подвластна времени.

3. «Принцесса на Рождество» с Кетти МакГрат 2011 года. Легкая романтическая комедия с несложным сюжетом и приятной атмосферой Рождества. А также немного о любви, семейных ценностях и новогодних чудесах, которые случаются даже тогда, когда главная героиня Джулс лишается работы в канун Рождества, заботясь о двух племянниках, оставшихся без родителей. Однако в момент огорчения девушка получает сообщение от дедушки детей, который в конце жизни желает познакомиться с внуками. И в заснеженной Европе ее ждет по-настоящему сказочная встреча.

4. «Здравствуй, папа, Новый год» 2015 года от режиссера Шона Андерса с Марком Уолбергом и Уиллом Фаррелом в главных ролях. Фильм о том, как отец двоих детей приезжает на Рождество к своей бывшей жене, которая вновь успела выйти замуж. Во время праздников его ждет соперничество с отчимом за внимание своих детей.

5. «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли. Неустаревающая классика короля нестандартных фильмов о том, что, несмотря ни на что, главное в жизни – это семья.

Ну а для тех, кто просто желает развеяться в новогодние праздники и разнообразить свой досуг, готова подборка последних фильмов, сериалов и анимации, в которой можно выбрать что-то именно для себя.

Мультфильмы для всей семьи, которые можно посмотреть как детям, так и взрослым.

1. «Хранители снов» студии DreamWorks 2012 года о том, как Джек Фрост, Зубная Фея, Санта Клаус, Песочный человек и Пасхальный кролик спасают детей от повелителя кошмаров и страхов - Кромешника.

2. Две потрясающие ленты Хаяо Миадзаки: «Ходячий замок Хаула» с отличной графикой, прекрасной музыкой и легким юмором о приключениях волшебника Хаула и девушки Софи, которая по воле колдуньи превратилась в старуху и «Рыбка Поньо на утесе» - своеобразная интерпретация сказки о русалочке: очень любопытная рыбка Поньо, дитя колдуна и прекрасной морской богини, уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей, а в итоге желает стать человеком, познав радость истинной и преданной дружбы.

А если классика вам не по душе, то можно обратиться к последним новинками анимационного жанра, которые вышли на экраны не столь давно.

3. «Зверопой» компании Illumination Entertainmentс с зажигательными танцами, запоминающейся музыкой и отличной графикой. История о том, как Бастер Мун, Джонни, Эш, Розита, Мина и Майк не только хотят исполнить свою мечту о сцене, но и найти себя в этом изменяющемся мире.

4. «Тайная жизнь домашних животных» от той же Illumination Entertainmentс с ее юмором, шутками и интересной жизнью любимых питомцев. В декорациях шумного и яркого Манхэттена, похожего на знаменитый Изумрудный город, создатели пытались показать историю о настоящей дружбе, когда Джек-Рассел терьер Макс, избалованный жизнью пес, встречается с огромным мохнатым ньюфаундлендом Дюком, оставшемся в одиночестве и без любящего хозяина.

5. Вернувшийся на большие экраны знаменитый гонщик Молния МакКуин в третьей части знаменитой франшизы «Тачки 3» от студии Pixar. В новой ленте ему приходится сталкиваться с новыми трудностями, когда на смену старым машинам приходят более мощные новички. Так, столкнувшись с мощным напором гонщика Джексона Шторма, МакКуин понимает, что ему нужно что-то изменить в себе.

6. «Монстры на каникулах 2» от Sony Pictures 2015 года. Небольшая юмористическая зарисовка о привычных монстрах в непривычном виде, и вечным вопросом о конфликте отцов и детей.

Если хочется посмотреть что-то необычное, то можно ознакомиться с парочкой проектов телеканала Disney, которые пользуются огромной популярностью в последнее время:

1. «Гравити Фолз» Алекса Хирша, рассказывающий о летних приключениях близнецов Паинс – Мейбл и Диппера, которых родители отправляют в тихий городок Гравити Фолз.

2. «Стар против сил зла» или более известный как «Звёздная принцесса и силы зла». История о девочке по имени Стар Баттерфляй, живущей в ином измерении, которая получила в 14 лет волшебную палочку. Но после того как Стар чуть не сожгла свой родной город, родители отправили её в другое измерение, на Землю, чтобы жить с семьёй Диаз, которая состоит из добродушных родителей и подростка по имени Марко.

3.Ребут знаменитых «Утиных историй», по-новому раскрывающих историю о приключениях Дональда Дака, его племянниках – Тили, Вили и Дили, а также о Скрудже МакДаке, Поночке и миссис Клювдии.

Для любителей сериалов современные телеканалы предлагают большое количество качественных шоу. В уходящем году (да и не только) каждый зритель может найти тот проект, которой полностью отвечает его вкусам и предпочтениям. Итак, начнем.

Любители драмы могут посмотреть:

1. «Молодой папа» от режиссера Паоло Соррентино. Главные роли исполняют Джуд Лоу и Дайан Китон. В центре разворачивающихся событий оказывается современный Рим, в котором коллегия кардиналов выбирает самого молодого в истории папу римского. Пием XIII становится американец итальянского происхождения Ленни Белардо, который своим сложным характером и эксцентричным поведением пугает высокопоставленных католиков и стремится к переменам в устоявшейся церковной жизни.

2. Триумфатор премии «Эмми» - «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли. Действия сериала разворачиваются в относительно близком будущем, где на территории США образовалось новое тоталитарное государство – Галаад, представляющее собой псевдо-религиозную теократию. Несмотря на жесткую власть военных, в мире существует глобальная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна выносить и родить ребенка. И для того, чтобы решить демографический кризис, из этих женщин и девушек в специальных лагерях насильно делают служанок, носящих «красные бирки».

3. Минисериал «11.22.63» с Джеймсом Франко, снятый по одноименно роману Стивена Кинга. Исполнительными продюсерами шоу выступили Дж. Дж. Абрамс, Бриджет Карпентер и Брайан Бёрк. Сериал рассказывает историю Джейка Эппинга, простого учителя английского языка, предотвратившего убийство Джона Кеннеди, 35-го президента США.

4. Британский минисериал «Тринадцать», рассказывающий историю девушки Айви Моксэм, которая однажды утром выходит из обычного дома на обычную улицу. Но проблема заключается в том, что ее не видели вот уже тринадцать лет, потому что она была похищена в 2003 году.

5. Культовый «Твин Пикс» Дэвида Линча. История о загадочном убийстве старшеклассницы Лоры Палмер, найденной на берегу озера тихого провинциального городка Твин Пикс. В ходе расследования перед внимательными взглядами агента Купера, шерифа Трумана и его помощников предстают жители тихого и мирного на первый взгляд города, однако с течением времени открывают свои темные и страшные стороны.

6. Сериал «Большая маленькая ложь» с Шейлин Вудли, Николь Кидман и Риз Уизерспун. Телешоу рассказывает об том, что на благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы остается неизвестно. На протяжении серий описываются несколько месяцев, предшествовавших происшествию. Сам рассказ сосредоточен на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все эти семьи загадочным образом связаны с убийством.

Для тех, кто предпочитает качественные исторические сериалы, представлены следующие картины:

1. «Корона» от телеканала Netflix. На протяжении 10 серий зритель наблюдает историю британской королевской семьи, когда юная принцесса становится королевой Елизаветой II. Главные роли исполняют обладательница «Золотого глобуса» Клер Фой и Мэтт Смит, известный по роли Одиннадцатого доктора.

2. «Виктория» с Дженной Коулман. Сериал рассказывает о восшествии на престол в 1837 году британской королевы Виктории: от капризного подростка, не до конца понимающего своих обязанностей, до бессмертного воплощения силы и стабильности.

3. Проект французского Canal+ о жизни легендарного короля-солнце Людовике IV – «Версаль». Сериал начинается с первых лет самостоятельного правления монарха, который после долгих лет регентства решил с чистого листа выстроить новую власть вдалеке от Парижа.

4. И вновь британский сериал – «Вызовите акушерку», рассказывающий о буднях послевоенного Лондона. История начинается с того момента, когда юная Дженнифер Ли в начале 50-х прибыла в беднейший район Лондона, поселилась в монастыре Ноннатус и вместе с монахинями взялась решать медицинские проблемы Ист Энда.

5. Псевдоисторический сериал «Полдарк» от телеканала BBC придется по душе тем, кто любит не только историю, но хорошую романтическую линию. Телешоу, снятое по мотивам произведений Уинстона Грэма, в 13 сериях рассказывает о лейтенанте Россе Полдарке, возвращающемся в родной Корнуолл после американской войны за независимость, надеясь на спокойную и счастливую жизнь в кругу семьи. Но обнаруживает, что отец умер, домом управляют слуги-пьяницы, а невеста Элизабет, уверенная, что он погиб, обручилась с его кузеном.

Для любителей супергероики телевидение предлагает ряд сериалов, экранизирующих популярные комиксы. Обратите внимание, рейтинг данных проектов – строго 18+.

1. «Каратель» от Netflix. Сериал экранизирует комиксы Marvel с Джоном Бернталом в главной роли. Синопсис - после того, как семья Фрэнка Касла была убита во время перестрелки нескольких банд Нью-Йорка, он решает отомстить, и начинает охоту на преступников города. В преступном мире он становится известен под именем – Каратель.

2. «Джессика Джонс» с Кристен Риттер и Дэвидом Теннатом. Телешоу рассказывает о трагических событиях, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс. Девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке, однако сталкивается со своим собственным прошлым в лице Килгрейва.

3. И вновь проект телеканала Netflix – «Защитники». История о своеобразной команде «мстителей» - Джессике Джонс, Люке Кейдже, Сорвиголове и Железном Кулаке, объединяющихся для борьбы с преступностью Нью-Йорка.

4. «Готем» телеканала Fox. Тот самый проект, который экранизирует комиксы DC такими какими они должны быть – нуарными и темными. Синопсис - детектив Джеймс Гордон и его напарник Харви Баллок приступили к работе в департаменте полиции Готема. Они расследуют убийства. Последнее дело очень сложное, поэтому к мужчинам примыкает Сара Эссен, которая поможет вести дело по Томасу и Марте Уэйн.

Поклонники научно-фантастического жанра в новогодние праздники могут посмотреть:

1. «Мир дикого Запада» телеканала HBO с Эдом Харрисом, Джеймсом Марсденом и Джеффри Райтом. Синопсис - в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Если робота убили - не беда, техники его починят, сотрут память и снова поставят в строй, навстречу новому дню и новым людским прихотям. Но оказывается, что далеко не все роботы теряют воспоминания.

2. «Электрические сны Филипа К. Дика», снятый по мотивам культового фантаста Филипа К. Дика. Каждая серия посвящена одному рассказу писателя: «Автофабрика», «Унылый незнакомец», «Проездной билет» и других.

3. «Звёздный путь: Дискавери», рассказывающий о событиях, произошедших за 10 лет до начала истории культового «Стар Трека». Сериал об экипаже корабля USS Discovery NCC-1031, который отправляется в путешествие, чтобы изучать глубокий космос и открыть новые миры и цивилизации.

4. Британский сериал «Черное зеркало». Синопсис - за последние десять лет технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони - плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона - черное зеркало нашего существования в двадцать первом веке.

Ну а те, кто больше предпочитает смотреть кино, нежели сериалы, может ознакомиться со следующей подборкой.

1. «Алиса в Зазеркалье» с Мией Васиковской и Джонни Деппом. На этот раз главной героине предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумного Шляпника.

2. «Собачья жизнь» Лассе Халльстрёма о братьях наших меньших. Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они - наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.

3. «Меч короля Артура» Гая Ричи. Несмотря на реакции кинокритиков, британскому режиссеру далось по-новому рассказать историю о короле Артуре в своей оригинальной манере. В итоге фильм получился этаким вариантом ленты «Карты, деньги, два ствола» в условиях раннего Средневековья с Чарли Ханнемом и Джудом Лоу.

4. «Сплит» с Джеймсом Макэвоем. Американский триллер рассказывает о том, как средь бела дня с многолюдной парковки незнакомец похищает трёх школьниц. Они приходят в себя в закрытом помещении, а в душе владельца таятся 23 лика страха. Сменяя друг друга, личности ведут обычную для них жизнь - работают и ходят к психотерапевту, периодически напоминая пленницам, что они дожидаются 24-ю личность, которая скоро явит себя миру.

5. «Логан» с Хью Джекманом. Заключительная часть трилогии о Росомахе, который в недалеком будущем, уставший от жизни, заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но он больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится лицом к лицу с юным мутантом.

6. Драма «Девушка в поезде» Тейта Тейлора. Синопсис - Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится – прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна то, что было скрыто ото всех.

7. Французская драма с элементами комедии «2+1» с Омаром Си и Клеменс Поэзи, рассказывающая о легкой и беззаботной жизни Самуэля. Однако все меняется, когда на его руках остается новорожденная дочь.

8. Фантастическая лента «Прибытие» с Эми Адамс в главной роли. Лента рассказывает о мире, застывшем в ожидании контакта с внеземной цивилизацией и тщетно пытающийся понять цели их прибытия.

9. «Дэдпул» с Райном Рейнолдсом. Очередной хороший пример нестандартной супергероики, рассказывающей о наемнике Уэйде Уилсоне. Строго 18+.

10. «Молчание» с Эндрю Гарфилдом, Адамом Драйвером и Лиамом Нисаном. Лента рассказывает о столкновении двух миров: иезуитов, приехавших с миссионерскими целями в Японию 17 века, а другой – японцев, которые не горят желанием приобщаться к чужой религии.

11. «Kingsman: Секретная служба». Удачная попытка режиссера Меттью Вона принести что-то новое в жанр шпионских фильмов. А рассказывает лента о том, как молодой парень Эггси знакомится Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Незнакомец оказывается агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира.

12. Легкая и весьма удачная комедия «Стажер» с Энн Хэтэуей и Робертом де Ниро в главных ролях. В фильме описывается жизнь 70-летнего вдовца Бена Уитакера, который обнаруживает, что пенсия – это не конец жизни. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин.