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      Политолог Петр Щедровицкий рассказал в «Кофемолке» об особенностях Удмуртии

      18:30, 14 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      18:30, 14 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      254
      0
      #Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#книги\n#путешествия\n#Удмуртия\n#философия\n#политология\n#финно-угорский мир\n#Кофемолка
      254
      0

      Известный философ считает республику неким культурно-языковым анклавом, в котором отчетливо видно влияние финно-угорской культуры.

      Ижевск. Удмуртия. Политолог Петр Щедровицкий рассказал в проекте «Кофемолка» об особенностях Удмуртии, которую он считает неким культурно-языковым анклавом, в котором отчетливо видно влияние финно-угорской культуры. Как человеку, любящему путешествовать и посетившему 85 стран мира, ему есть с чем сравнить.

      Автор множества книг на темы философии, истории и политологии дал свои рекомендации в области литературы, а также рассказал о том, что читает своим детям, которых у него 9. При этом жизнь с женщиной он воспринимает как вызов.

      Интересным был эпизод уже после записи выпуска: – Я не стал вам задавать один из постоянных вопросов: "О чем вы спросили бы Путина при встрече?", - сказал Энвиль Касимов, улыбаясь. – Ну, если я захочу о чем-то его спросить, то я спрошу, - пожимая плечами промолвил Щедровицкий.

      Кофемолка - выпуск 44: Пётр Щедровицкий в гостях у Энвиля Касимова

      Политолог Петр Щедровицкий рассказал в проекте Кофемолка об особенностях Удмуртии. Известный философ считает республику неким культурно-языковым анклавом, на который сильно повлияла финно-угорская культура. Как человек, любящий путешествовать и посетивший 85 стран мира, ему есть с чем сравнить.

      18:30, 14 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      254
      0
      #Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#книги\n#путешествия\n#Удмуртия\n#философия\n#политология\n#финно-угорский мир\n#Кофемолка

       

       

       

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