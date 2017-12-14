Политолог Петр Щедровицкий рассказал в «Кофемолке» об особенностях Удмуртии

Известный философ считает республику неким культурно-языковым анклавом, в котором отчетливо видно влияние финно-угорской культуры.

Ижевск. Удмуртия. Политолог Петр Щедровицкий рассказал в проекте «Кофемолка» об особенностях Удмуртии, которую он считает неким культурно-языковым анклавом, в котором отчетливо видно влияние финно-угорской культуры. Как человеку, любящему путешествовать и посетившему 85 стран мира, ему есть с чем сравнить.

Автор множества книг на темы философии, истории и политологии дал свои рекомендации в области литературы, а также рассказал о том, что читает своим детям, которых у него 9. При этом жизнь с женщиной он воспринимает как вызов.

Интересным был эпизод уже после записи выпуска: – Я не стал вам задавать один из постоянных вопросов: "О чем вы спросили бы Путина при встрече?", - сказал Энвиль Касимов, улыбаясь. – Ну, если я захочу о чем-то его спросить, то я спрошу, - пожимая плечами промолвил Щедровицкий.