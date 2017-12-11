По информации региональной прокуратуры, в отношении УКСа возбуждено административное производство.

Ижевск. Удмуртия. Более 10 домов в Ленинском районе Ижевска оставались без горячей воды более 11 часов. По информации региональной прокуратуры, в отношении УКСа возбуждено административное производство.

Как сообщает надзорное ведомство, 28 ноября ГВС не было в домах №№ 5 «б», 7, 9, 13, 19, 23 «а», 25 «а» и 27 по улице Гагарина, № 1 по улице Колхозная и №№ 1, 3, 5, 7 по улице Ленинградская.

«Проверкой установлено, что подача горячего водоснабжения на указанные выше объекты прекращена в 16:00 в связи с устранением дефекта трубопровода между и возобновлена 29 ноября в 03:10», - говорится в сообщении.

Таким образом, отсутствие горячего водоснабжения в жилых помещениях указанных домов продолжалось 11 часов 10 минут.

Вместе с тем, приложением №1 к правилам установлена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды в жилые дома: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно.

«В связи с этим, прокуратурой района руководителю ООО «УКС» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении», - уточнили в ведомстве.