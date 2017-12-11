  • $ 59.28 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Более 10 домов в Ленинском районе Ижевска оставались без горячей воды более 11 часов

      15:20, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:20, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      188
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы\n#жилищно-коммунальные услуги
      Фото: ИА "Сусанин"
      188
      0

      По информации региональной прокуратуры, в отношении УКСа возбуждено административное производство.

      Ижевск. Удмуртия. Более 10 домов в Ленинском районе Ижевска оставались без горячей воды более 11 часов. По информации региональной прокуратуры, в отношении УКСа возбуждено административное производство.

      Как сообщает надзорное ведомство, 28 ноября ГВС не было в домах №№ 5 «б», 7, 9, 13, 19, 23 «а», 25 «а» и 27 по улице Гагарина, № 1 по улице Колхозная и №№ 1, 3, 5, 7 по улице Ленинградская.

      «Проверкой установлено, что подача горячего водоснабжения на указанные выше объекты прекращена в 16:00 в связи с устранением дефекта трубопровода между и возобновлена 29 ноября в 03:10», - говорится в сообщении.

      Таким образом, отсутствие горячего водоснабжения в жилых помещениях указанных домов продолжалось 11 часов 10 минут.

      Вместе с тем, приложением №1 к правилам установлена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды в жилые дома: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно.

      «В связи с этим, прокуратурой района руководителю ООО «УКС» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении», - уточнили в ведомстве. 

      15:20, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      188
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы\n#жилищно-коммунальные услуги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      14810

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13511
      13:20, 07 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      6162
      14:36, 05 декабря, 2017

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      5682
      17:21, 10 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      5490
      08:55, 04 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      1787

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1351
      16:24, 04 декабря, 2017

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1006
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      807
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      756
      16:36, 06 декабря, 2017

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      23:11, 05 декабря, 2017
      1107

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      744
      17:39, 04 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      712
      12:48, 05 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      618
      16:32, 09 декабря, 2017

      ВАДА признало подлинными данные Родченкова о системе допинга в российском спорте

      612
      12:00, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      90 летие компании Ижмолоко

      В УКСе рассказали о готовности перемычки

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      08 декабря, 2017