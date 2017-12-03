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      В Удмуртии на жилье для детей-сирот до конца года потратят 251 млн рублей

      11:02, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:02, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      184
      0
      #бюджет\n#жилье\n#Удмуртия\n#Минобрнауки\n#дети-сироты\n#деньги
      Фото: @arzik2
      184
      0

      Будет приобретено 195 квартир.

      Ижевск. Удмуртия. 251 млн 368 тыс. рублей за счёт средств федерального и регионального бюджетов планируется направить в Удмуртии на приобретение жилья для детей-сирот в 2017 году. Распоряжение об этом подписано на заседании регионального кабмина в субботу, 2 декабря.

      Предполагается, что в этом году обладателями собственного жилья в Удмуртии станут 195 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

      По словам замминистра образования и науки Удмуртии Зои Суворовой, распоряжения Правительства позволит исполнить судебные решения и обеспечить жильём детей-сирот. Министерством образования и науки будет приобретено 195 жилых помещений на территории 12 муниципальных образований Удмуртии: в городах Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове, Можге, Балезинском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Красногорском, Сюмсинском и Увинском районах.

      Жилое помещение предоставляется детям-сиротам по нормативу – общей площадью не менее 23,93 квадратных метров и не более 36 квадратных метров.

      Напомним, ранее следственное управление СКР по Удмуртии подозревало Минобраз республики в покупках квартир для сирот по завышенным ценам. 

      11:02, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      184
      0
      #бюджет\n#жилье\n#Удмуртия\n#Минобрнауки\n#дети-сироты\n#деньги

       

       

       

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