В Удмуртии на жилье для детей-сирот до конца года потратят 251 млн рублей

Будет приобретено 195 квартир.

Ижевск. Удмуртия. 251 млн 368 тыс. рублей за счёт средств федерального и регионального бюджетов планируется направить в Удмуртии на приобретение жилья для детей-сирот в 2017 году. Распоряжение об этом подписано на заседании регионального кабмина в субботу, 2 декабря.

Предполагается, что в этом году обладателями собственного жилья в Удмуртии станут 195 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По словам замминистра образования и науки Удмуртии Зои Суворовой, распоряжения Правительства позволит исполнить судебные решения и обеспечить жильём детей-сирот. Министерством образования и науки будет приобретено 195 жилых помещений на территории 12 муниципальных образований Удмуртии: в городах Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове, Можге, Балезинском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Красногорском, Сюмсинском и Увинском районах.

Жилое помещение предоставляется детям-сиротам по нормативу – общей площадью не менее 23,93 квадратных метров и не более 36 квадратных метров.

Напомним, ранее следственное управление СКР по Удмуртии подозревало Минобраз республики в покупках квартир для сирот по завышенным ценам.