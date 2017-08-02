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      Чиновники из Удмуртии покупали жилье для детей-сирот по 90 тыс рублей за м²

      16:30, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:30, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      493
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-сироты\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      493
      0

      Об этом «Сусанину» сообщил главный следователь Удмуртия Владимир Никешкин.

      Ижевск. Удмуртия. Чиновники из Удмуртии покупали жилье для детей-сирот по 90 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом «Сусанину» сообщил главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин.

      «В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления находится ряд уголовных дел, связанных с нарушениями действующего законодательства о госзакупках», - сказал Никешкин.

      Руководитель силового ведомства уточнил, что по факту превышения полномочий должностными лицами Министерства образования Удмуртии при закупке 91 квартиры для детей-сирот причинен ущерб бюджету на сумму более 30 млн рублей.

      Согласно данным Удмуртстата, во втором квартале 2017 года в Удмуртии средняя цена за квадратный метр нового жилья составляла 44313 рублей. На вторичном рынке – 44140 рублей. 

      Напомним, ранее Владимир Никешкин уже сообщал о таком нарушении со стороны министерства. Речь об этом шла в мае 2017 года.

      16:30, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      493
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-сироты\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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