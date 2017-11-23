Трое активистов из Удмуртии вошли в состав молодежной палаты ПФО

По результатам ее работы будут приниматься соответствующие времени и запросам молодежи решения, подготовлены предложения на федеральный уровень.

Ижевск. Удмуртия. Трое активистов из Удмуртии вошли в состав молодежной палаты Приволжского федерального округа. По результатам ее работы будут приниматься соответствующие времени и запросам молодежи решения, подготовлены предложения на федеральный уровень.

В составе палаты от республики будут присутствовать программный директор программы подготовки проектов «ФАСТ. РЕВОЛЮЦИЯ» Евгения Ладыжец, руководитель Арт-центра Грифон Азалина Закирова и руководитель Штаба городских проектов «Лифт» Дмитрий Шевкунов. В резервный список внесены замначальника управления образования администрации Игринского района Анна Самоделкина, а также исполнительный директор «Центра развития предпринимательства» Артем Селезнев.

«Чтобы мы четко понимали и видели полный спектр проблем, задач. Молодой чиновник, молодой врач, молодой учитель, рабочий завода – какие они, чем живут и к чему стремятся. Задача полномочного представителя Президента России в ПФО в этой части – найти, или может быть, даже сформировать точки соприкосновения между молодежью и властью. Именно для этого и проводятся, и будут проводиться подобные форумы. Именно для этого и было решено сформировать Молодежную палату Приволжского федерального округа, которая является важным звеном Общественного совета Приволжского федерального округа», - рассказал главный федеральный инспектор Удмуртии Дмитрий Мусин, комментируя итоги первого Молодежного форума ПФО, который прошел в ноябре в Нижнем Новгороде.