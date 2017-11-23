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      Трое активистов из Удмуртии вошли в состав молодежной палаты ПФО

      10:35, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      10:35, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      232
      0
      #Ижевск\n#молодежь\n#Михаил Бабич\n#Дмитрий Мусин\n#ПФО\n#Удмуртия\n#активисты
      Фото: ГФИ
      232
      0

      По результатам ее работы будут приниматься соответствующие времени и запросам молодежи решения, подготовлены предложения на федеральный уровень.

      Ижевск. Удмуртия. Трое активистов из Удмуртии вошли в состав молодежной палаты Приволжского федерального округа. По результатам ее работы будут приниматься соответствующие времени и запросам молодежи решения, подготовлены предложения на федеральный уровень.

      В составе палаты от республики будут присутствовать программный директор программы подготовки проектов «ФАСТ. РЕВОЛЮЦИЯ» Евгения Ладыжец, руководитель Арт-центра Грифон Азалина Закирова и руководитель Штаба городских проектов «Лифт» Дмитрий Шевкунов. В резервный список внесены замначальника управления образования администрации Игринского района Анна Самоделкина, а также исполнительный директор «Центра развития предпринимательства» Артем Селезнев.

      «Чтобы мы четко понимали и видели полный спектр проблем, задач. Молодой чиновник, молодой врач, молодой учитель, рабочий завода – какие они, чем живут и к чему стремятся. Задача полномочного представителя Президента России в ПФО в этой части – найти, или может быть, даже сформировать точки соприкосновения между молодежью и властью. Именно для этого и проводятся, и будут проводиться подобные форумы. Именно для этого и было решено сформировать Молодежную палату Приволжского федерального округа, которая является важным звеном Общественного совета Приволжского федерального округа», - рассказал главный федеральный инспектор Удмуртии Дмитрий Мусин, комментируя итоги первого Молодежного форума ПФО, который прошел в ноябре в Нижнем Новгороде.

      10:35, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      232
      0
      #Ижевск\n#молодежь\n#Михаил Бабич\n#Дмитрий Мусин\n#ПФО\n#Удмуртия\n#активисты

       

       

       

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