Авиарейсы из Ижевска в московский аэропорт Внуково запустят с начала 2018 года

Продажа билетов открыта 21 ноября.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2018 года запустят новые регулярные авиарейсы из Ижевска в московский аэропорт Внуково. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», продажа билетов открыта 21 ноября.

Авиасообщение Ижевск – Москва (Внуково) – Ижевск будет осуществляться с понедельника по пятницу. Вылет из столицы Удмуртии в 05:40 по местному времени, прибытие — в 06:40 (мск). Отправление вечернего рейса из Внуково — в 19:05 (мск), прибытие в Ижевск — в 21:55 по местному времени.

Ознакомиться с полным расписанием полетов авиакомпании и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте перевозчика.