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      Авиарейсы из Ижевска в московский аэропорт Внуково запустят с начала 2018 года

      08:30, 22 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      08:30, 22 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      628
      0
      #Ижевск\n#Ижавиа\n#Москва\n#Удмуртия\n#авиаперевозки\n#авиарейсы\n#Внуково
      Фото: @arzik2
      628
      0

      Продажа билетов открыта 21 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. С начала 2018 года запустят новые регулярные авиарейсы из Ижевска в московский аэропорт Внуково. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», продажа билетов открыта 21 ноября.

      Авиасообщение Ижевск – Москва (Внуково) –  Ижевск будет осуществляться с понедельника по пятницу. Вылет из столицы Удмуртии в 05:40 по местному времени, прибытие — в 06:40 (мск). Отправление вечернего рейса из Внуково — в 19:05 (мск), прибытие в Ижевск — в 21:55 по местному времени.

      Ознакомиться с полным расписанием полетов авиакомпании и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте перевозчика. 

      08:30, 22 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      628
      0
      #Ижевск\n#Ижавиа\n#Москва\n#Удмуртия\n#авиаперевозки\n#авиарейсы\n#Внуково

       

       

       

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