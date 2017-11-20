Голосование за участниц конкурса «Ижкраса-2017» началось в Удмуртии

В конкурсе участвуют представительницы разных национальностей

Ижевск. Удмуртия. Голосование за участниц национального конкурса «Ижкраса-2017» началось в Удмуртии. На звание победительницы претендуют 12 девушек, сообщают организаторы.

Голосование продлится до 15 декабря. Финал конкурса состоится 17 декабря в Центре культуры «Русский дом». Там девушкам необходимо будет представить «визитные карточки» и творческие номера. Кроме того, участниц ждет дефиле в народных костюмах и танцевальный конкурс.

«В фойе каждая участница представит национальные блюда и стенд-презентацию её хобби, национального декоративно-прикладного творчества», - отмечают организаторы.

Напомним, в конкурсе участвуют представительницы разных национальностей, живущие в Ижевске. Отдать предпочтение за одну из девушек можно в альбоме в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте.