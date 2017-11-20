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      Голосование за участниц конкурса «Ижкраса-2017» началось в Удмуртии

      10:56, 20 ноября, 2017
      10:56, 20 ноября, 2017
      371
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#красота\n#голосование\n#конкурс красоты
      Фото: Pixabay
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      В конкурсе участвуют представительницы разных национальностей

      Ижевск. Удмуртия. Голосование за участниц национального конкурса «Ижкраса-2017» началось в Удмуртии. На звание победительницы претендуют 12 девушек, сообщают организаторы.

      Голосование продлится до 15 декабря. Финал конкурса состоится 17 декабря в Центре культуры «Русский дом». Там девушкам необходимо будет представить «визитные карточки» и творческие номера. Кроме того, участниц ждет дефиле в народных костюмах и танцевальный конкурс.

      «В фойе каждая участница представит национальные блюда и стенд-презентацию её хобби, национального декоративно-прикладного творчества», - отмечают организаторы.

      Напомним, в конкурсе участвуют представительницы разных национальностей, живущие в Ижевске. Отдать предпочтение за одну из девушек можно в альбоме в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте.

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      10:56, 20 ноября, 2017
      371
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#красота\n#голосование\n#конкурс красоты

       

       

       

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