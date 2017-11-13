Новый шеф-редактор «Удмуртской правды» прокомментировал своё назначение

«Планирую достойно войти в новое столетие удмуртской газеты».

Ижевск. Удмуртия. Энвиль Касимов прокомментировал своё назначение на пост главного редактора газеты «Удмуртская правда». «Планирую достойно войти в новое столетие газеты», - рассказал журналистам «Сусанина» шеф-редактор.

«Удмуртская правда - старейшая газета, одно из самых видных и известных изданий Удмуртии с прекрасным коллективом и опытными журналистами», - отметил Энвиль Касимов.

Сейчас в задачах определиться с планами на будущее и просто подготовиться к дальнейшей работе. Редактор отметил, что «Удмуртская правда» намерена активно сотрудничать с коллегами из других СМИ.

Отметим, что с 2003 по 2009 год Энвиль Касимов работал главным редактором газеты «Известия Удмуртской Республики», а с 2009 по 2012 год был её руководителем.

Также напомним, что ранее пост шеф-редактора «Удмуртской правды» занимала Марина Майорова. Она ушла по собственному желанию. По её словам, причин для увольнения было несколько: предложения новой работы и серьезные кадровые проблемы в газете, которые ей пришлось решать в течение трех лет работы на этой должности.