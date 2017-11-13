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      Новый шеф-редактор «Удмуртской правды» прокомментировал своё назначение

      13:25, 13 ноября, 2017
      13:25, 13 ноября, 2017
      382
      0
      #кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#газета\n#назначения
      Фото: facebook.com/envilkasimov
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      0

      «Планирую достойно войти в новое столетие удмуртской газеты».

      Ижевск. Удмуртия. Энвиль Касимов прокомментировал своё назначение на пост главного редактора газеты «Удмуртская правда». «Планирую достойно войти в новое столетие газеты», - рассказал журналистам «Сусанина» шеф-редактор.

      «Удмуртская правда - старейшая газета, одно из самых видных и известных изданий Удмуртии с прекрасным коллективом и опытными журналистами», - отметил Энвиль Касимов.

      Сейчас в задачах определиться с планами на будущее и просто подготовиться к дальнейшей работе. Редактор отметил, что «Удмуртская правда» намерена активно сотрудничать с коллегами из других СМИ.

      Отметим, что с 2003 по 2009 год Энвиль Касимов работал главным редактором газеты «Известия Удмуртской Республики», а с 2009 по 2012 год был её руководителем.

      Также напомним, что ранее пост шеф-редактора «Удмуртской правды» занимала Марина Майорова. Она ушла по собственному желанию. По её словам, причин для увольнения было несколько: предложения новой работы и серьезные кадровые проблемы в газете, которые ей пришлось решать в течение трех лет работы на этой должности.

      13:25, 13 ноября, 2017
      382
      0
      #кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#газета\n#назначения

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