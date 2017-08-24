Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Самой громкой новостью четверга, 24 августа, в Удмуртии стало сообщение об убийстве уроженки Сарапула Натальи Морозовой в США. Женщину застрелил её собственный муж. После этого он похитил их общего сына.

Позже мужчина был убит полицией. Мать погибшей надеется забрать своего внука на родину, в Сарапул.

Удмуртия в минуту: ДТП в Камбарке и Воткинске и убийство уроженки Сарапула в США Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Врезалась в магазин:

Женщина-водитель протаранила магазин в Камбарке. На крыльце здания в этот момент стояла одиннадцатилетняя девочка. Она тоже попала под колеса авто. Школьницу, получившую серьезные травмы, доставили в больницу.

Смертельные ДТП:

Два человека погибли минувшей ночью на дорогах Удмуртии. На трассе между Игрой и Глазовом около полуночи «Ока» врезалась в грузовик. Водитель легкового авто скончался на месте. Чуть раньше насмерть сбили пешехода на объездной Воткинска.

Плата за мост:

Проезд по мостам через Каму и Буй в Удмуртии могут сделать платным уже в грядущие выходные. Скорее всего, это произойдет в ночь с пятницы на субботу или в ночь с субботы на воскресенье. Стоимость проезда будет на уровне цены на паромную переправу.

Новости спорта:

Уроженки Удмуртии фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят в Италии. Они примут участие в международном турнире по фигурному катанию «Кубок Ломбардии». Соревнования пройдут с четырнадцатого по семнадцатое сентября.