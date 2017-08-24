Девочку доставили в больницу.

Камбарка. Удмуртия. Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Авария произошла вечером накануне, 23 августа.

«Водитель «Лады Гранты» – женщина 1960 года рождения – не справилась с управлением», - отмечают сотрудники Госавтоинспекции.

Пострадавшая под колесами 11-летняя девочка попала в больницу. По словам очевидцев, школьница стояла на крыльце магазина, когда в него въехал автомобиль.