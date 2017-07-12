Постпредство главы Удмуртии объявило о продаже иномарок Audi

Ранее Михаил Хомич рассказал о планах пересесть на ижевские «Лады Весты».

Москва. Постоянное представительство главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации объявило о продаже служебных иномарок «Ауди». Как говорится на сайте постпредства, аукцион состоится 14 августа.

На торги выставили Audi A6 и Audi A8 L. Об автомобиля выпущены в 2009 году. Пробег первого из автомобилей на 11 июля составил почти 161 тыс. км, второго – почти 115 тыс. км. Начальные цены составляют 693 тыс. рублей и 746 тыс. рублей соответственно. Согласно проведенной оценке, такова среднерыночная стоимость автомобилей.

Заявки на аукцион принимают до 7 августа.

Стоит отметить, что на популярном сайте «Авито» стоимость продаваемых Audi A6 2009 года выпуска варьируется от 400 до 828 тыс. рублей. Цены на Audi A8 L 2009 года выпуска разнятся от 636 тыс. рублей до 4 898 тыс. рублей.

Напомним, ранее постоянный представитель главы региона при Президенте России Михаил Хомич рассказал о планах пересесть на ижевские «Лады Весты». О решении обновить автопарк он сообщил в мае.

19 июня Хомич написал на своей странице в соцсети Facebook: «Еще недавно на заводе LADA Ижавто мы приняли решение, что Постпредство Главы Удмуртии будет использовать ТОЛЬКО Лады местного производства. Для всех, кто интересуется, - процесс идет, продаем нынешние машины, есть официальные процедуры. А о покупке новой пока умолчу - это будет БОЛЬШАЯ новость».