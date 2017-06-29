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      Красоты грозы в Удмуртии и эвакуация поезда из-за угрозы взрыва: что произошло минувшей ночью

      08:21, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      08:21, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      731
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Голикова\n#погода в Удмуртии\n#погодные аномалии\n#погодные явления\n#прогноз погоды\n#бедность\n#поиск\n#Картина дня\n#погода в Ижевске
      Фото: vk.com (Луиза Марданова)
      731
      0

      Корреспонденты "Сусанина" рассказывают, что случилось в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. За окном четверг, 29 июня, и пока рабочая неделя медленно, но верно подходит к концу, предлагаем снова почитать нашу традиционную рубрику, и узнать, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.
      У природы нет плохой погоды
      Этим летом  гроза в Удмуртии стала обыденностью. Почти каждый день льют сильные дожди. Однако, жители региона не унывают и говорят о том, что люая погода может быть по-своему прекрасной. Снимки разбушевавшейся природы опубликовали в соцсетях.
       
       
       
      Поможем, чем сможем
      Поисково-спасательная служба в Ижевске не первый день ищет женщину, а заодно и добровольцев в свою команду. 
      "Дорогие спасатели и волонтеры! Поиски Желтышевой Веры Ивановны продолжаются. Шансы у нас еще есть!!! СБОРЫ в 12.00ч. четверг 29.06 , в Центре у Ж/Д касс (ориентир будка ППС). Нужно как можно больше людей! территория большая. Сил Вам всем и огромная благодарность!!!!!" - говорится в сообщении, опубликованном в групее "ИГГС" ВКонтакте.
       
      +2 млн не рублей
      Представитель Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, что за первый квартал 2017 года количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 2 млн человек. Об этом пишет "Газета.ру".
      «Но я хочу обратить внимание на другой показатель. За первый квартал 2017 года количество граждан, находящихся за чертой бедности, составил 15%, или 22 млн человек. Это больше, чем годовые показатели 2016 года (19,8 млн человек)», — сказала Голикова.
      Она уточнила, что такая динами сказывается на темпах экономического роста.
      Эвакуация поезда
      Поезд Варшава-Берлин эвакуировали в польском населенном пункте Могильно (Куявско-Поморское воеводство). Правоохранители получили информацию, что в транспорте может находиться взрывное устройство, пишет "Интерфакс".
      Также эвакуировали 600 жителей домой, расположенных около вокзала. Временно их приютили в местной школе.
      По данным местных СМИ, железнодорожный вокзал и прилегающие к нему улицы закрыли. На месте происшествия работали четыре подразделения спасателей и специалисты-взрывотехники с поисковыми собаками. Движение поездов через Могильно остановили.
      Информацию о взрывном устройстве в поезде получили по электронной почте в отделении Государтсвенных польских железных дорог в городе Лодзь.

       

      08:21, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      731
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Голикова\n#погода в Удмуртии\n#погодные аномалии\n#погодные явления\n#прогноз погоды\n#бедность\n#поиск\n#Картина дня\n#погода в Ижевске

       

       

       

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