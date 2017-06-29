Красоты грозы в Удмуртии и эвакуация поезда из-за угрозы взрыва: что произошло минувшей ночью

Корреспонденты "Сусанина" рассказывают, что случилось в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. За окном четверг, 29 июня, и пока рабочая неделя медленно, но верно подходит к концу, предлагаем снова почитать нашу традиционную рубрику, и узнать, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

У природы нет плохой погоды

Этим летом гроза в Удмуртии стала обыденностью. Почти каждый день льют сильные дожди. Однако, жители региона не унывают и говорят о том, что люая погода может быть по-своему прекрасной. Снимки разбушевавшейся природы опубликовали в соцсетях.

Поможем, чем сможем

Поисково-спасательная служба в Ижевске не первый день ищет женщину, а заодно и добровольцев в свою команду.

"Дорогие спасатели и волонтеры! Поиски Желтышевой Веры Ивановны продолжаются. Шансы у нас еще есть!!! СБОРЫ в 12.00ч. четверг 29.06 , в Центре у Ж/Д касс (ориентир будка ППС). Нужно как можно больше людей! территория большая. Сил Вам всем и огромная благодарность!!!!!" - говорится в сообщении, опубликованном в групее "ИГГС" ВКонтакте.

+2 млн не рублей

Представитель Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, что за первый квартал 2017 года количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 2 млн человек. Об этом пишет "Газета.ру"

«Но я хочу обратить внимание на другой показатель. За первый квартал 2017 года количество граждан, находящихся за чертой бедности, составил 15%, или 22 млн человек. Это больше, чем годовые показатели 2016 года (19,8 млн человек)», — сказала Голикова.

Она уточнила, что такая динами сказывается на темпах экономического роста.

Эвакуация поезда

Поезд Варшава-Берлин эвакуировали в польском населенном пункте Могильно (Куявско-Поморское воеводство). Правоохранители получили информацию, что в транспорте может находиться взрывное устройство, пишет "Интерфакс"

Также эвакуировали 600 жителей домой, расположенных около вокзала. Временно их приютили в местной школе.

По данным местных СМИ, железнодорожный вокзал и прилегающие к нему улицы закрыли. На месте происшествия работали четыре подразделения спасателей и специалисты-взрывотехники с поисковыми собаками. Движение поездов через Могильно остановили.

Информацию о взрывном устройстве в поезде получили по электронной почте в отделении Государтсвенных польских железных дорог в городе Лодзь.