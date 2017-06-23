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      Комиссия Минобразования Удмуртии приняла все детские лагеря

      14:33, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      14:33, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      222
      0
      #дети\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#летние лагеря\n#летний отдых
      Фото: ИА "Сусанин"
      222
      0

      Специалисты особое внимание уделяли соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

      Ижевск. Удмуртия. Комиссия Минобразования Удмуртии проверила 21 загородный лагерь и 1 палаточный лагерь стационарного типа. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты особое внимание уделяли соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

      Кроме того, комиссия проверила соответствие лагерей требованиям противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости, а также готовность медицинских работников и медкабинетов.

      «На сегодняшний день приняты все лагеря. Заезд детей первой смены прошел по графику», - говорится в сообщении.

      Напомним, что 2 мая стало известно, что в лагере «Дружба» участники чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» стали жаловаться на рвоту, температуру, жидкий стул. Позднее по факту заражения следователи возбудили уголовное дело.

      Среди пострадавших были школьники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов. Вечером, 2 мая, в пресс-службе Минздрава сообщили диагноз отравившихся детей – норовирус и ротавирус. 246 здоровых детей отправили по домам.

      Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр рассказала об отравлении школьников в лагере "Дружба"

      Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Ольга Нечаева рассказала о ситуации в лагере "Дружба". Клуб выступал соорганизатором чемпионата России по "Что? Где? Когда?". В беседе с корреспондентом "Сусанина" Нечаева о том как проводился чемпионат, сколько на самом деле человек было размещено в корпусах и как отреагировали на произошедшее родители школьников, которые приехали в столицу Удмуртии со всей страны.

      99 человек были госпитализированы, из них 82 ребенка. Подробную информацию о случившемся можно узнать в материале «Власти Удмуртии выяснили Что, Где и Когда: подробности заражения «умников» под Ижевском»

      Сусанин / Власти Удмуртии выяснили Что, Где и Когда: подробности заражения "умников" под Ижевском - Статьи

      Ижевск. Власти Удмуртии отчитались о ситуации в ижевском лагере "Дружба", где в начале мая произошло массовое заражение детей вирусами. Проблему обсудили во время аппаратного совещания органов государственной власти в среду, 10 мая. Отметим, что в столицу Удмуртии школьники прибыли на чемпионат России по игре "Что? Где? Когда?".

      14:33, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      222
      0
      #дети\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#летние лагеря\n#летний отдых

       

       

       

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