Удмуртия в минуту: обыски в Малой Пурге и внедорожник для Минздрава

Обзор самых важных новостей пятницы, 28 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Последняя неделя апреля в Удмуртии наконец-то подошла к концу, впереди всех нас ждут длинные праздничные выходные. Что важного произошло в пятницу, 28 апреля, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» расскажут в традиционной программе «Удмуртия в минуту».