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      Удмуртия в минуту: обыски в Малой Пурге и внедорожник для Минздрава

      18:17, 28 апреля, 2017
      18:17, 28 апреля, 2017
      332
      0
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      Обзор самых важных новостей пятницы, 28 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Последняя неделя апреля в Удмуртии наконец-то подошла к концу, впереди всех нас ждут длинные праздничные выходные. Что важного произошло в пятницу, 28 апреля, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» расскажут в традиционной программе «Удмуртия в минуту».

       

      Удмуртия в минуту: обыски в Малой Пурге и внедорожник для Минздрава

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      18:17, 28 апреля, 2017
      332
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#жилье\n#погода\n#Бурановские бабушки\n#Удмуртия\n#новости\n#Минздрав\n#погода в Удмуртии\n#Минздрав Удмуртии\n#пожары\n#пожар\n#Картина дня\n#погода в Ижевске
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