В Удмуртии завершается прием заявок для участия в предварительном голосовании

27 апреля - последний день приема заявок от желающих принять участие в праймериз «Единой России».

Ижевск. В Удмуртии 27 апреля завершается прием заявок для участия в предварительном голосовании. Такая процедура позволяет выдвигать кандидатов на конкурентной основе, в открытом и честном голосовании.

«Партия «Единая Россия» – это единственная партия, которая формирует свои предвыборные списки с учётом итогов открытого партийного голосования. Прием заявок осуществляется с 26 февраля и по 27 апреля 2017 года включительно. Желающие принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании могут подать заявление в Региональный организационный комитет», - говорится в сообщении.

Прием документов осуществляется в помещении Удмуртского регионального оргкомитета по адресу: Ижевск, площадь имени 50-летия Октября, дом 15, офис 310.

Контактный телефон: 8(3412)725-385, электронная почта: rik@udmurt.er.ru

27 апреля заявки будут приниматься с 9:00 до 20:00 (с перерывом с 13 :00 до 14:30).

Перечень документов, который необходимо подать гражданину, выдвигающемуся участником предварительного голосования можно посмотреть на сайте pg.er.ru.