  • $ 55.85 ↓
  • € 60.79 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии завершается прием заявок для участия в предварительном голосовании

      18:38, 26 апреля, 2017
      18:38, 26 апреля, 2017
      104
      0
      #Единая Россия\n#выборы\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#голосование\n#праймериз
      Фото: ИА "Сусанин"
      104
      0

      27 апреля - последний день приема заявок от желающих принять участие в праймериз «Единой России».

      Ижевск. В Удмуртии 27 апреля завершается прием заявок для участия в предварительном голосовании. Такая процедура позволяет выдвигать кандидатов на конкурентной основе, в открытом и честном голосовании.

      «Партия «Единая Россия» – это единственная партия, которая формирует свои предвыборные списки с учётом итогов открытого партийного голосования. Прием заявок осуществляется с 26 февраля и по 27 апреля 2017 года включительно. Желающие принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании могут подать заявление в Региональный организационный комитет», - говорится в сообщении.

      Прием документов осуществляется в помещении Удмуртского регионального оргкомитета по адресу: Ижевск, площадь имени 50-летия Октября, дом 15, офис 310.

      Контактный телефон: 8(3412)725-385, электронная почта: rik@udmurt.er.ru

      27 апреля заявки будут приниматься с 9:00 до 20:00 (с перерывом с 13 :00 до 14:30).

      Перечень документов, который необходимо подать гражданину, выдвигающемуся участником предварительного голосования можно посмотреть на сайте pg.er.ru.

      18:38, 26 апреля, 2017
      104
      0
      #Единая Россия\n#выборы\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#голосование\n#праймериз
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа