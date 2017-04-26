Знаки Удмуртии: цветение медуницы и именины зайцев

Народные приметы на среду, 26 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в среду, 26 апреля, почитают и молятся святой Фомаиде. Как пишет Astromeridian, считается, что он помогает избавиться от блудных страстей.

Согласно поверьям, в этот день зацветает медуница. Медуница росла на опушках, полянах лиственных и смешанных лесов. Ее использовали в приготовлении еды, добавляя в салаты. Как правило, расцветает медуница одновременно с подснежниками. Она известна как растение, которое оказывает положительное воздействие на человеческий организм, а потому, неудивительно, что медуница используется в народной медицине даже сегодня.

Существовала легенда о медунице, согласно которой Бог однажды захотел проверить, насколько ему предана пчела, ведь она считалась самым трудолюбивым существом в мире. И Бог решил спросить у пчелы, какие цветы дают воск, а какие – мед. Пчела облетела всю землю и отыскала большое количество цветов. Больше всего ей понравилась именно медуница, а также черемуха и дятлина. И она решила скрыть их от Бога, поскольку испугалась, что он все это отнимет. Однако Бог все узнал, и когда пчела начала перечислять цветы, то сказал, что она может употреблять нектар со всех цветов кроме медуницы, дятлины и черемухи. Также он предупредил пчелу, что, если она возьмет нектар черемухи, то ослепнет на 12 дней, с дятлины – никогда не наестся и не принесет меда, с медуницы – умрет в тот же момент. С тех пор пчелы никогда не берут нектар из медуницы.

Обычно медуницу собирала самая опытная женщина в семье, поскольку для этого приходилось идти в лес, что было достаточно опасным. Считалось, что именно 26 апреля медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья, отправлялись в лес на ее заготовку. Кстати, для похода в лес женщины одевались в мужской тулуп, чтобы обезопасить себя и от зверей, и от случайных разбойников.

Также отмечали, что 26 апреля начинают вылетать шмели. Чествовали зайцев, говорили, что в этот день они отмечают свои именины. Также к концу апреля начинает куковать кукушка.

Народные приметы на 26 апреля:

1. Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней.

2. Звездная ночь – год будет урожайным.

3. Дуб распустился – лето будет теплым и погожим. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым.

4. Золотисто-желтые первоцветы распустились – вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.