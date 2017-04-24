В 426 домах Ижевска отключат горячую воду и тепло на время испытания сетей

Испытания закончатся 27 апреля, причем за все «перетопы» заплатят сами Удмуртские коммунальные системы.

Ижевск. В 426 домах Ижевска отключат горячую воду и тепло на время испытания тепловых сетей. Как сообщил журналистам директор удмуртских коммунальных систем Ярослав Балобанов, все испытания закончатся 27 апреля, причем за так называемые «перетопы» заплатят сами коммунальщики.

Диагностике подвергнутся магистральные тепловые сети от теплоисточников ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также ЦТП, квартальные сети и системы теплопотребления зданий.

«Такие тепловые испытания проводятся не реже чем один раз в пять лет. В испытаниях не будут участвовать социальные объекты – детские сады и школы. Мы их отключаем. Также не участвуют сети, которые мы признали ветхими или те, которые попали под капремонт. Их испытывать нет смысла», - сказал Ярослова Балобанов.

По его словам, во время испытания температура теплоносителя будет подниматься в течение короткого периода.

«Мы с сегодня на завтра по зоне ТЭЦ-2 поднимем температуру с 75 до 125 градусов. Наша задача за эту смену сделать максимум переключений. Собрать схему теплоснабжения, отключить потребителей, которые не должны в ней участвовать. С 22:00 до 8:00 мы доведем температуру до 100 градусов, затем начнем плавный подъем температуры. С 11:00 до 13:00 температура будет поднята до 125 градусов, а затем начнется плавное ее снижение», - уточнил директор УКСа.

Испытания по ТЭЦ-2 пройдут с 25 по 26 апреля, затем начнут испытывать зону ТЭЦ-1.

«С 26 по 27 апреля такое же мероприятие пройдет по зоне ТЭЦ-1, но здесь температуру поднимут до 120 градусов», - сказала Балобанов.

Отметим, что отопление отключат в детских садах и школах, чтобы не допустить попадание теплоисточника с повышенной температурой на территорию социальных объектов.

«Социальные объекты будут отключать во второй половине дня, а включим мы их после снижения температуры на следующий день вечером. Все службы мы об этом уведомили», - рассказал Балобанов.

Директор УКСа также отметил, что испытания необходимы самой компании, поэтому за повышение температуры заплатят сами коммунальщики.

«За все перетопы заплатим мы. Мы снизим стоимость завтрашнего дня исходя из нормативного расчета. Это мы обговорили с администрацией города и управляющими компаниями», - уточнил Ярослав Балобанов.

Удмуртские коммунальные системы обращаются к жителям города и призывают соблюдать в ближайшие дни технику безопасности: