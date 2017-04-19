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      Власти Ижевска потратили на вывоз снега деньги, предназначенные на освещение улиц и детский отдых

      14:06, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      14:06, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      959
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#зима
      Фото: @arzik2
      959
      0

      Зимой 2016-2017 годов подрядчики отказались чистить улицы бесплатно.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска зимой 2016-2017 годов потратили на вывоз снега деньги, предназначенные на освещение улиц и детский отдых. Об этом членам общественной палаты столицы Удмуртской Республики рассказал глава города Юрий Тюрин.

      «В декабре (2016 годаПрим.ред) пошел сильный снег, а в бюджете даже не было заложено денег на вывозку снега. Так как подрядчики бесплатно не работают, они возить отказались и нас просто бросили. А снег шел, шел и шел, заваливал нас потихоньку», - посетовал Тюрин.

      Он рассказал, что на оплату вывоза снега направили 40 млн рублей, предназначенных на освещение улиц, и 20 млн рублей, направленных на организацию летнего отдыха детей. Эти средства городу в ближайшее время предстоит вернуть.

      На уборку снега зимой 2017-2018 годов планируется направить 583 млн рублей.

      «Сегодня у нас тех 380 млн рублей, что заложены в бюджете на уборку улиц, мало. По факту требуется 500 с лишним миллионов. Поэтому нам правительство Удмуртии выделяет бюджетный кредит. 203 млн рублей дополнительно направим на уборку улиц», - подчеркнул Тюрин.

      14:06, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      959
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#зима
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