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      LIVE: проблему парковок и штрафстоянок Удмуртии обсуждают в Ижевске

      10:38, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:38, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      426
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#парковки\n#Госсовет Удмуртии\n#автомобиль
      426
      0

      Информагентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с заседания постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета.

      Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию заседания постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета в рамках дня Государственного совета в столице Удмуртии. Участники под председательством Энвиля Касимова обсудят вопросы, касающиеся парковок и штрафстоянок. 

      День Госсовета Удмуртии в Ижевске: вопросы эвакуации автомобилей

      Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в МО "Город Ижевск" Постоянная комиссия по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета Заседание секции по вопросам реализации Закона Удмуртской Республики от 28.06.2012 года № 36-РЗ "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств" в части реализации его положений на территории муниципального образования "Город Ижевск" Ведущий: Касимов Энвиль Владимирович - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета

      10:38, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      426
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#парковки\n#Госсовет Удмуртии\n#автомобиль
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