LIVE: проблему парковок и штрафстоянок Удмуртии обсуждают в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию заседания постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета в рамках дня Государственного совета в столице Удмуртии. Участники под председательством Энвиля Касимова обсудят вопросы, касающиеся парковок и штрафстоянок.

Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в МО "Город Ижевск" Постоянная комиссия по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета Заседание секции по вопросам реализации Закона Удмуртской Республики от 28.06.2012 года № 36-РЗ "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств" в части реализации его положений на территории муниципального образования "Город Ижевск" Ведущий: Касимов Энвиль Владимирович - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета