В Удмуртии стартовали дебаты между участниками предварительного голосования «Единой России»

В первом обсуждении, которое было посвящено вопросам доступности и качества образования, приняли участие ректор УдГУ Галина Мерзлякова, член Совета Федерации и экс-президент Удмуртии Александр Волков, директор корпорации «Центр» - Александр Прозоров, а также представители детских садов: Светлана Ковязина, Ирина Кононова и Елена Хурмеева.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовали дебаты между участниками предварительного голосования парии «Единая Россия». В обсуждении, которое было посвящен вопросам доступности и качества образования, приняли участие ректор УдГУ Галина Мерзлякова, член Совфеда и экс-президент Удмуртии Александр Волков, секретарь местного отделения партии Устиновского района Ижевска Александр Прозоров, а также представители детских садов: Светлана Ковязина, Ирина Кононова и Елена Хурмеева.

«Во-первых, я считаю, что сама процедура праймериз имеет очень большое значение, потому что есть возможность у каждого человека опробовать публично свою программу. Во-вторых, во время дебатов поступают вопросы, пожелания, которые можно взять на вооружение. С этой точки зрения дебаты как элемент очень эффективен», - рассказала журналистам ректор Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова.

Она также отметила, что трансляция дебатов в сети Интернет позволяет приобщить к процедуре предварительного голосования молодежь, которая теперь имеет возможность оценить кандидатов и сделать осознанный выбор перед праймериз.

В ходе дебатов участник обсудили проблемы кадров в учебных заведениях республики, тему поддержки всех ступеней образования, бесплатное обучение в регионе, строительство новых школ в городах Удмуртии и ряд других насущных вопросов.

«Я считаю – чем больше кандидат любого уровня встречается с избирателями, тем лучше. Совершенно объяснимо, что «Единая Россия» ищет новые формы. Сама суть совершенно правильная. Нужно делать так чтобы максимальное количество людей участвовало в выборных компаниях и самих выборах», - сказал по итогам выступления член Совета Федерации Александр Волков.

По мнению бывшего президента Удмуртии, во время дебатов затронули полезные вопросы, которые достойны обсуждения на федеральном уровне.