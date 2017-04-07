Новости Удмуртии 2.0: откровенный Захар Прилепин и акция против террора

Обзор материалов онлайн СМИ республики.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе пятница, 7 апреля. По данным удмуртского Гидрометцентра, днем температура воздуха в регионе прогреется до +10 градусов Цельсия. Какие материалы сегодня предлагают своим читателям и зрителями онлайн СМИ республики, расскажем прямо сейчас.

Уроженку Удмуртии Ирину Медянцеву, погибшую во время взрыва в вагоне питерского метро, похоронили на Овцинском кладбище Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте гостелерадиокомпании «Удмуртия». В день трагедии она ехала в подземке вместе со своей дочерью и спасла ее от гибели, закрыв от взрыва своим телом. Ирина родилась в селе Кулига Кезского района республики, последние пять лет жила в Санкт-Петербурге и занималась изготовлением кукол.

Акция под названием «Вместе против террора» пройдет на центральной площади Ижевска в субботу, 8 апреля. Об этом рассказывает телекомпания «Моя Удмуртия». Мероприятие посвятили памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, его начало в 11:00.

«Организаторы просят взять с собой белый листок, на котором написать или напечатать «Питер, мы с тобой!», а также сделать селфи, и разместить его у себя на странице с хэштегами #питермыстобой #странаобъединяйся #противтеррора #вместепротивтеррора», - сообщает телеканал.

Сотрудники правоохранительных органов не нашли наличных денег во время обысков, которые прошли у Александра Соловьева после его задержания. Об этом сообщает «Ижлайф», со ссылкой на информированные источники.

Сейчас экс-глава региона находится в следственном изоляторе в Москве. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 140 млн рублей, полученных им от подрядчиков строительства Камского моста.

Информационное агентство «Сусанин» представило очередной выпуск проекта «Кофемолка», героем которого стал известный российский писатель Захар Прилепин. Во время интервью он рассказал о своих любимых художниках, несерьезном отношении ко многому в своей жизни, внутренней стороне подвига и преодолении страха.

Кофемолка - Выпуск 32: Захар Прилепин в гостях у Энвиля Касимова Писатель Захар Прилепин во время визита в Ижевск рассказал в проекте Кофемолка про своих любимых художников, несерьезное отношение к многому в своей жизни, внутренней стороне подвига и преодолении страха. Ведущий Энвиль Касимов узнал о новой роли своего гостя в кино, а также его видении многонациональной России.

В обзоре использованы материалы:izhlife.ru, myudm.ru, udmtv.ru, susanin.news.