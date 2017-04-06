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      Писатель Захар Прилепин рассказал в «Кофемолке» о многонациональной России

      22:41, 06 апреля, 2017
      22:41, 06 апреля, 2017
      37
      0
      #общество\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#война\n#интервью\n#ДНР\n#Донбасс\n#Кофемолка
      Фото: susanin.news
      37
      0

      Известный не только своим творчеством, но и общественно-политической деятельностью гость согласился с наблюдением Энвиля Касимова, что ко многому в жизни относится не слишком серьезно.

      Ижевск. Удмуртия. Российский писатель Захар Прилепин во время визита в Ижевск рассказал в проекте «Кофемолка» про своих любимых художников, несерьезное отношение к многому в своей жизни, внутренней стороне подвига и преодолении страха. Ведущий Энвиль Касимов узнал о новой роли своего гостя в кино, а также его видении многонациональной России.

      Новый выпуск проекта информагентства «Сусанин» уже на сайте.

      Кофемолка - Выпуск 32: Захар Прилепин в гостях у Энвиля Касимова

      Писатель Захар Прилепин во время визита в Ижевск рассказал в проекте Кофемолка про своих любимых художников, несерьезное отношение к многому в своей жизни, внутренней стороне подвига и преодолении страха. Ведущий Энвиль Касимов узнал о новой роли своего гостя в кино, а также его видении многонациональной России.

      22:41, 06 апреля, 2017
      37
      0
      #общество\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#война\n#интервью\n#ДНР\n#Донбасс\n#Кофемолка
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