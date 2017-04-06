Писатель Захар Прилепин рассказал в «Кофемолке» о многонациональной России

Известный не только своим творчеством, но и общественно-политической деятельностью гость согласился с наблюдением Энвиля Касимова, что ко многому в жизни относится не слишком серьезно.

Ижевск. Удмуртия. Российский писатель Захар Прилепин во время визита в Ижевск рассказал в проекте «Кофемолка» про своих любимых художников, несерьезное отношение к многому в своей жизни, внутренней стороне подвига и преодолении страха. Ведущий Энвиль Касимов узнал о новой роли своего гостя в кино, а также его видении многонациональной России.

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